Не викидайте апельсинову шкірку: готуємо солодкі цукати

Цукати смакуватимуть до чаю, солодких каш та випічки. У вас вийде приблизно 700 г смаколиків.

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Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як отримати максимальну користь від скоринок апельсинів. Рецептом приготування солодких цукатів він ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ:

700 г апельсинових скоринок (або 8 апельсинів, завважки близько по 235 г);

700 г цукру;

200 мл води;

2 ст. л. соку лимона;

50 г цукрової пудри.

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Для початку миємо апельсини та сушимо їх рушником. Зрізаємо з них шкірку. Цитрусові відкладаємо, а шкірку ріжемо кубиками або смужками.

700 г апельсинових скоринок викладаємо в каструлю. Додаємо до них 700 г цукру, 200 мл води та доводимо воду до кипіння.

Варимо скоринки на маленькому вогні 40 хв, при цьому помішуючи.

За кілька хвилин до готовності додаємо 2 ст. л. лимонного соку та мішаємо.

Через 40 хв проціджуємо суміш з каструлі через сито. Скоринки потрібно покласти на застелене пергаментом деко та висушити протягом 2 годин при температурі 100 градусів.

Готові цукати охолоджуємо до кімнатної температури та посипаємо цукровою пудрою. Тримаємо їх у герметичному контейнері або банці.

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