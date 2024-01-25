Курячий суп із галушками на манці: готується просто, але виходить смачним і ситним
Суп із курки з манними галушками виходить дуже ніжним. Кльоцки роблять його щільнішим, а курячий бульйон надає йому особливого аромату. Ця страва підійде для обіду або вечері в колі сім'ї.
Курячий суп із манними галушками — це страва, яка наповнить ваш дім затишком і теплом. Цей суп ідеальний для сімейного обіду, він легкий, але водночас поживний і дуже смачний, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для бульйону:
- курячі стегна або грудка — 500 г
- вода — 2,5 л
- картопля — 3-4 шт.
- морква — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- лавровий лист — 1 шт.
- сіль, чорний мелений перець — за смаком
- зелень (кріп, петрушка) — для подачі.
Для манних галушок:
- манна крупа — 4 столові ложки
- яйце — 1 шт.
- вода — 50 мл
- сіль — щіпка.
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Приготування
Крок 1. Підготуйте курку. Вимийте її та покладіть у велику каструлю. Залийте водою і доведіть до кипіння. Приберіть піну, щоб бульйон вийшов прозорим.
Крок 2. Додайте в каструлю цілу очищену моркву, цибулю, лавровий лист. Соліть і перчіть за смаком. Варіть на повільному вогні близько 40 хвилин.
Крок 3. Поки вариться бульйон, приготуйте галушки. У мисці змішайте манну крупу, яйце, воду та сіль. Ретельно перемішайте і залиште на 15-20 хвилин, щоб манка розбухла.
Крок 4. Очистіть і наріжте картоплю кубиками. Додайте в бульйон і варіть до напівготовності картоплі.
Крок 5. Коли картопля буде майже готова, за допомогою чайної ложки формуйте з манної маси невеликі галушки та акуратно опускайте їх у суп. Варіть усе разом ще близько 7-10 хвилин.
Крок 6. За бажанням, додайте в суп нарізану зелень. Готовий суп подавайте гарячим.
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