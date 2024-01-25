Як часто треба мити руки з милом насправді: прості правила гігієни

Регулярне і правильне миття рук з милом є ключем до підтримки здоров'я і профілактики захворювань.

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Миття рук із милом є одним із найефективніших способів запобігання поширенню інфекцій і підтримання особистої гігієни. Протягом дня ми буваємо в різних місцях і торкаємося безлічі поверхонь. На них мешкають армії вірусів, бактерій і грибків, а вони, своєю чергою, можуть стати причиною багатьох захворювань. Тому виникає питання: як часто це дійсно необхідно робити? Давайте розберемося в цьому важливому питанні, пише УНІАН.

Важливість миття рук

Миття рук допомагає видаляти не тільки бруд і мікроби, а й віруси, які можуть передаватися під час контакту з поверхнями та іншими людьми. Регулярне миття рук знижує ризик розвитку різних захворювань, включно із застудою, грипом і шлунковими інфекціями.

Коли необхідно мити руки:

1. Перед приготуванням і вживанням їжі.

Це запобігає потраплянню бактерій із продуктів у ваш організм.

2. Після відвідування туалету.

Один із найважливіших моментів, щоб запобігти поширенню кишкових і респіраторних інфекцій.

3. Після дотику до тварин.

Тварини можуть бути носіями різних мікроорганізмів.

4. Після повернення додому.

Особливо важливо в періоди спалахів інфекційних захворювань.

5. Перед і після догляду за хворим.

Для запобігання передачі інфекцій.

6. Після кашлю, чхання або висмаркування.

Це допомагає зупинити поширення мікробів і вірусів.

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Правильне миття рук

Просто помістити руки під струмінь води недостатньо. Необхідно ретельно намилити руки, втираючи мило протягом щонайменше 20 секунд, не забуваючи про простір між пальцями, під нігтями та зап'ястя. Потім ретельно змийте мило під чистою проточною водою.

Якщо під рукою немає води і мила, можна використовувати антибактеріальний гель для рук, що містить не менше 60% алкоголю. Однак він не такий ефективний у разі сильного забруднення рук.

Витирати або сушити руки, до речі, обов'язково — на вологих руках швидше осідають різноманітні бактерії та патогени. Не варто нехтувати цією простою, але важливою процедурою, яка може врятувати вас від багатьох проблем зі здоров'ям.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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