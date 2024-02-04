Тиропіта з тістом філо та сирною начинкою: рецепт традиційної грецької закуски
Ароматні трикутнички з тістом філо — це страва, яка вражає своїм вишуканим смаком і легкістю. Тонке тісто робить закуску особливо ніжною та хрусткою.
Тиропіта — популярна грецька закуска, що складається з листів тіста філо, наповнених сиром (зазвичай фетою) та яйцями. Начинку загортають у трикутні шматочки та перед запіканням змащують розтопленим вершковим маслом. Цю смачну випічку можна знайти майже в кожній грецькій пекарні, хоча її зазвичай подають як закуску, коли до неї додають численні соуси, повідомляє Taste Atlas.
Інгредієнти:
- тісто філо — 8 листів;
- фета — 300 г;
- сир — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- свіжа зелень (кріп, петрушка) — до смаку;
- оливкова олія — для змащування
- чорний мелений перець — до смаку.
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Приготування:
- Підготовка начинки: подрібніть фету виделкою в мисці. Додайте сир і яйця, перемішайте до однорідності. Введіть дрібно нарізану зелень, приправте перцем.
- Підготовка тіста: кожен лист тіста філо змастіть оливковою олією. Складіть удвічі, щоб вийшов товстіший шар.
- Формування тиропіти: на один край підготовленого тіста викладіть частину сирної начинки. Загорніть тісто з начинкою в рулет, злегка скручуючи його.
- Випікання: розкладіть отримані рулетики на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть зверху оливковою олією. Випікайте в духовці, розігрітій до 180°C, близько 20-25 хвилин до золотистого кольору.
- Подавайте тиропіту гарячою як самостійну закуску або з легкими салатами.
Апетитні трикутнички обов'язково потішать вас і ваших гостей своєю хрусткою текстурою та неймовірно ароматною начинкою. Це ідеальна страва для тих, хто цінує легкість і вишуканість смаку.
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