Тиропіта з тістом філо та сирною начинкою: рецепт традиційної грецької закуски

Ароматні трикутнички з тістом філо — це страва, яка вражає своїм вишуканим смаком і легкістю. Тонке тісто робить закуску особливо ніжною та хрусткою.

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Тиропіта — популярна грецька закуска, що складається з листів тіста філо, наповнених сиром (зазвичай фетою) та яйцями. Начинку загортають у трикутні шматочки та перед запіканням змащують розтопленим вершковим маслом. Цю смачну випічку можна знайти майже в кожній грецькій пекарні, хоча її зазвичай подають як закуску, коли до неї додають численні соуси, повідомляє Taste Atlas.

Інгредієнти:

тісто філо — 8 листів;

фета — 300 г;

сир — 200 г;

яйця — 2 шт.;

свіжа зелень (кріп, петрушка) — до смаку;

оливкова олія — для змащування

чорний мелений перець — до смаку.

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Приготування:

Підготовка начинки: подрібніть фету виделкою в мисці. Додайте сир і яйця, перемішайте до однорідності. Введіть дрібно нарізану зелень, приправте перцем. Підготовка тіста: кожен лист тіста філо змастіть оливковою олією. Складіть удвічі, щоб вийшов товстіший шар. Формування тиропіти: на один край підготовленого тіста викладіть частину сирної начинки. Загорніть тісто з начинкою в рулет, злегка скручуючи його. Випікання: розкладіть отримані рулетики на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть зверху оливковою олією. Випікайте в духовці, розігрітій до 180°C, близько 20-25 хвилин до золотистого кольору. Подавайте тиропіту гарячою як самостійну закуску або з легкими салатами.

Апетитні трикутнички обов'язково потішать вас і ваших гостей своєю хрусткою текстурою та неймовірно ароматною начинкою. Це ідеальна страва для тих, хто цінує легкість і вишуканість смаку.

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