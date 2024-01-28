Сендвіч-печиво з карамельною начинкою "Альфахорес": ніжна випічка для ласунів

Дуже смачне розсипчасте печиво з начинкою сподобається і дорослим, і дітям. Приготувати його зовсім нескладно.

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Альфахорес — це традиційні ласощі Латинської Америки, особливо популярні в Аргентині та Уругваї. Це пісочне печиво з ніжною карамельною начинкою, яке заворожує своїм смаком. Простота приготування та вишуканий смак роблять його чудовим вибором для домашнього чаювання, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 300 г;

вершкове масло (м'яке) — 200 г;

цукрова пудра — 100 г;

жовтки — 3 шт;

ванільний екстракт — 1 ч.л.;

розпушувач — 1 ч.л.

Для начинки:

згущене молоко — 1 банка (варене до стану карамелі);

пудра цукрова для посипання.

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Приготування

Крок 1. У глибокій мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою до однорідності. Додайте жовтки та ванільний екстракт, добре перемішайте.

Крок 2. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи м'яке тісто. Воно має вийти еластичним і не прилипати до рук.

Крок 3. Тісто розділіть на дві частини, оберніть харчовою плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте тісто товщиною приблизно 5 мм і виріжте круглі форми за допомогою форми або склянки.

Крок 5. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, і випікайте протягом 10-12 хвилин до золотистого кольору. Остудіть на решітці.

Крок 6. На одне печиво викладіть чайну ложку вареного згущеного молока, акуратно прикрийте іншим печивом, утворюючи сендвіч.

Крок 7. Перед подачею посипте печиво цукровою пудрою.

Альфахорес готові! Це печиво — справжнє задоволення для ласунів.

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