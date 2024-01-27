Неповторний смак грузинської кухні: касичний рецепт сациві з куркою

Домашня птиця, приготована під соусом сациві, виходить дуже ніжною з приємним горіховим смаком.

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Сациві — це традиційний грузинський соус, який готується з волоських горіхів і зазвичай подається до м'яса. Так само називають і страви під цим соусом. Найчастіше сациві готують із куркою, хоча можна взяти будь-яке інше м'ясо, рибу і навіть зробити вегетаріанський варіант з овочами. Рецептом сациві з куркою поділився сайт Papi Gutto.

Другий обов'язковий компонент соусу окрім горіхів — це зелень. Грузини традиційно використовують кінзу, але ви можете замінити її петрушкою або кропом. Буде на так автентично, але не менш смачно.

Суворих пропорцій і складу спецій для цього соусу не існує, тому ви можете відкоригувати рецепт, орієнтуючись на свій смак. Можна додати суху аджику або хмелі-сунелі, це додасть страві аромату. А можна навпаки зменшити кількість прянощів, щоб горіховий смак був більш вираженим.

Гарнір до сациві подавати не прийнято. Це може бути самостійна гаряча страва з великими шматками м'яса або холодна закуска, в якій м'ясо відокремлене від кістки і порізане на дрібні шматочки. Обидва варіанти вважаються традиційними і правильними. Перед подачею сациві зазвичай посипають свіжою зеленню і зернами граната.

Інгредієнти:

курка — 1 кг;

вершкове масло — 100 г;

волоські горіхи — 300 г;

цибуля ріпчаста — 250 г;

пшеничне борошно — 30 г;

яєчні жовтки — 3 шт;

часник — 24 г;

курячий бульйон — 250 г;

винний оцет білий — 100 г;

гвоздика — 2 г;

кориця — 2 г;

перець червоний мелений — за смаком;

шафран — за смаком;

сіль — за смаком;

зелень кінзи — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Шматки курки промийте, покладіть у каструлю та залийте холодною водою. Поставте на сильний вогонь, доведіть до кипіння і варіть 2-3 хвилини. Злийте воду, промийте курку ще раз під проточною водою.

Крок 2

Залийте курку свіжою водою і знову поставте на вогонь. Після закипання варіть 30 хвилин і зніміть із плити.

Крок 3

Дайте курці трохи охолонути в бульйоні — хвилин 15. Після цього дістаньте шматки м'яса з бульйону, викладіть на сито і дайте їм обсохнути. Можна додатково промокнути паперовим рушником.

Крок 4

Розігрійте сковороду з вершковим маслом. Викладіть у сковорідку курку й обсмажте її до золотистої скоринки.

Крок 5

Подрібніть у блендері або ступці волоські горіхи, щоб почала виділятися олія.

Крок 6

Зелень також подрібніть у блендері або пропустіть через м'ясорубку, щоб вийшла кашка. Змішайте зелень із горіхами.

Крок 7

Додайте в горіхову масу жовтки та всі спеції. Добре перемішайте.

Крок 8

Закип'ятіть винний оцет, додайте в горіхову масу і знову перемішайте.

Крок 9

Наріжте цибулю дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.

Крок 10

Розтопіть на сковорідці вершкове масло, додайте цибулю та часник і обсмажуйте їх хвилин 5.

Крок 11

Додайте в сковороду просіяне борошно і добре перемішайте, щоб не утворилися грудочки.

Крок 12

Поступово влийте теплий курячий бульйон, тушкуйте хвилин 10-15 після закипання.

Крок 13

Додати в пательню горіхову масу і перемішати соус до однорідності. Щойно суміш почне закипати, зніміть її з вогню.

Крок 14

Викладіть курку в глибоку миску та залийте соусом. Подавайте в гарячому або холодному вигляді.

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