"Куй железо, пока гарячо": як сказати українською (відео)
Цитата означає, що все треба робити вчасно. Втім, в українській мові є кілька відповідників до неї.
Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно перекласти українською фразу "Куй железо, пока гарячо". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.
Цитата означає, що все треба робити вчасно. Втім, як про це сказати українською? Існує кілька варіантів:
- хапай, Петре, поки тепле;
- лови рибку, поки ловиться;
- весна раз красна;
- пʼятниця вдруге не трапиться;
- коваль клепле, доки тепле.
Обирайте варіант, який більше вам до вподоби.
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Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Філолог також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.
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