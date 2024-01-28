Чому не можна використовувати надколотий посуд: причини та забобони

Використання надколотого посуду — не лише питання забобонів, а й практичної безпеки. Сучасні традиції та науковий підхід підтверджують, що заміна пошкодженого посуду на новий є не лише гігієнічною, а й безпечною практикою.

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Використання надколотого або тріснутого посуду часто викликає побоювання і забобони серед багатьох людей. Ми зберігаємо і використовуємо ці предмети навіть не замислюючись, чи можна їсти з такого посуду. А шкоди від нього, очевидно, більше, ніж користі. Насправді варто уникати такого посуду, повідомляє УНІАН.

Практичні причини

Причин, чому не можна пити з кухля з тріщиною і чому не можна їсти з посуду зі сколами, називають одразу кілька.

1. Безпека та гігієна.

Надколотий посуд може стати джерелом бактерій. У тріщинах і сколах накопичується бруд і мікроби, які складно видалити звичайною мийкою. Це може призвести до харчових отруєнь.

2. Ризик травм.

Відколи на посуді можуть бути гострими, що збільшує ризик порізів під час використання або миття.

3. Порушення цілісності.

Посуд із тріщинами може несподівано зруйнуватися під час використання, особливо під час контакту з гарячою їжею або рідиною.

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Народні прикмети та забобони

Багато релігій, духовних практик і народних повір'їв розглядають битий посуд у будинку як щось негативне.

1. Погана енергетика.

Існує повір'я, що надколотий посуд накопичує негативну енергію, яка може передаватися їжі та її споживачам.

2. Символізм втрати та бідності.

У деяких культурах пошкоджений посуд асоціюється з бідністю і невдачею, символізуючи втрати і нестабільність у житті.

3. Провісник сварок і конфліктів.

Є віра в те, що використання тріснутого посуду може призвести до сварок і розбіжностей серед домочадців.

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