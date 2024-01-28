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Дієтичний кукурудзяний суп з індичкою: проста і ситна страва
Тетяна Ковальчук
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Кукурудзяний суп з індичкою — це не тільки смачна, а й корисна страва. Він чудово підійде для тих, хто стежить за своїм здоров'ям, але не хоче відмовлятися від поживних і смачних страв.
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Кукурудзяний суп з індичкою — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Вона поєднує в собі ніжність м'яса індички і солодкість кукурудзи, створюючи гармонійну і ситну страву, пише Taste of Home.
Інгредієнти:
- філе індички — 300 г;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- картопля — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- курячий бульйон — 1,5 л;
- вершки 10% — 100 мл;
- оливкова олія — 2 ст.л.;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (петрушка або кріп) для подачі.
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Приготування:
- Індичку наріжте невеликими кубиками. Картоплю та моркву почистіть і наріжте кубиками. Цибулю та часник дрібно наріжте.
- На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте моркву та обсмажте все разом ще 5 хвилин.
- У каструлю налийте курячий бульйон і доведіть до кипіння. Додайте картоплю і варіть 10 хвилин. Потім додайте обсмажені овочі та кукурудзу. Варіть ще 5 хвилин.
- У суп додайте кубики індички і варіть до готовності м'яса, приблизно 15 хвилин.
- Додайте вершки, доведіть суп до кипіння. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Подавайте суп гарячим, посипавши свіжою зеленню.
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