Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Лайт

Дієтичний кукурудзяний суп з індичкою: проста і ситна страва

суп, тарілки, їжа, страва, крекери
Фото: tasteofhome.com | Суп з індички

Кукурудзяний суп з індичкою — це не тільки смачна, а й корисна страва. Він чудово підійде для тих, хто стежить за своїм здоров'ям, але не хоче відмовлятися від поживних і смачних страв.

Related video

Кукурудзяний суп з індичкою — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Вона поєднує в собі ніжність м'яса індички і солодкість кукурудзи, створюючи гармонійну і ситну страву, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

  • філе індички — 300 г;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • картопля — 2 шт;
  • морква — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • часник — 2 зубчики;
  • курячий бульйон — 1,5 л;
  • вершки 10% — 100 мл;
  • оливкова олія — 2 ст.л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • зелень (петрушка або кріп) для подачі.

Читайте також:

Як у домашніх умовах приготувати класичну солянку

Дивовижний суп британської колоніальної кухні

Сирний суп із курячим філе та картоплею

Приготування:

  1. Індичку наріжте невеликими кубиками. Картоплю та моркву почистіть і наріжте кубиками. Цибулю та часник дрібно наріжте.
  2. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте моркву та обсмажте все разом ще 5 хвилин.
  3. У каструлю налийте курячий бульйон і доведіть до кипіння. Додайте картоплю і варіть 10 хвилин. Потім додайте обсмажені овочі та кукурудзу. Варіть ще 5 хвилин.
  4. У суп додайте кубики індички і варіть до готовності м'яса, приблизно 15 хвилин.
  5. Додайте вершки, доведіть суп до кипіння. Посоліть і поперчіть за смаком.
  6. Подавайте суп гарячим, посипавши свіжою зеленню.

Читайте також:

Італійський весільний суп у скороварці

Вершковий тосканський курячий суп з вершками

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви