"Дзьобачки" зимові: смачний салат із квасолею за рецептом пані Стефи

Зимовий салат Дзьобачки виходить дуже смачним і поживним, а готувати його простіше простого.

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Дзьобачки — це дуже кумедне слово, яким відома львівська блогерка та дослідниця української кухні пані Стефа називає смачний зимовий салат із квасолі. Рецептом салату блогерка поділилася на своєму сайті.

"З етимологією назви все зрозуміло — готуємо і дзьоб-дзьоб! І це в сто разів краще за насіння", — стверджує пані Стефа.

Спробуйте і ви приготувати цей простий і небанальний салат. Пропорції продуктів у салаті можна коригувати на свій смак.

Інгредієнти:

квасоля консервована без томату — 1 банка;

корінь селери невеликий — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

цукор — щіпка;

волоські або будь-які інші горіхи — жменя;

зелень петрушки — за смаком;

рослинна олія — 1 ст.л.;

сіль — за смаком;

мелений чорний або червоний перець — за смаком;

сік цитрина або бальзамічний оцет — за смаком;

солоний огірок — за бажанням;

яблуко (свіже або мочене) — за бажанням.

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Приготування

Крок 1

Селеру поріжте соломкою, а цибулю — півкільцями.

Крок 2

Розігрійте сковорідку з рослинною олією на великому вогні й обсмажте селеру до золотистого кольору. Зменшіть вогонь, додайте цибулю й обсмажуйте до її готовності. Наприкінці додайте дрібку цукру.

Крок 3

Дрібно поріжте зелень. Горіхи подрібніть ножем, качалкою або блендером. Наскільки дрібно рубати горіхи, залежить від ваших смакових уподобань.

Крок 4

Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте рослинною олією, сіллю і перцем. Додайте за смаком сік лимона або бальзамічний оцет. Бальзамік підійде як темний, так і світлий. Добре перемішайте салат і подавайте до столу.

Крок 5

За бажанням у салат можна додати солоний огірок або мочене яблуко. Зі свіжим яблуком теж буде дуже смачно. Його можна нарізати кубиками і додати в салат сирим. Другий варіант — порізати скибочками й обсмажити разом із селерою та цибулею.

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