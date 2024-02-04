Пончики "Бола де Берлім" із заварним кремом: рецепт ароматної португальської випічки

Подавайте пончики "Бола де Берлім" теплими або охолодженими. Пишні й ароматні, вони стануть ідеальним доповненням до ранкової кави або чаю.

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"Бола де Берлім" — це португальський варіант класичних пончиків із заварним кремом. Солодкі, пишні та з ніжною кремовою начинкою, ці пампушки неодмінно потішать любителів солодкої випічки. На португальському узбережжі ці смачні кульки продають на численних пляжах, а місцеві жителі полюбляють їсти їх, засмагаючи, повідомляє Taste Atlas.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 500 г;

цукор — 100 г;

свіжі дріжджі — 25 г;

молоко — 200 мл;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

сіль — дрібка;

рослинна олія для смаження.

Для заварного крему:

жовтки — 4 шт.;

цукор — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

молоко — 500 мл.

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Приготування

Крок 1. Готуємо тісто для пончиків. Розмішайте дріжджі з теплим молоком і столовою ложкою цукру. Дайте постояти 10 хвилин. У мисці змішайте борошно, цукор, сіль, яйця та розтоплене вершкове масло. Додайте дріжджову суміш і замісіть тісто. Накрийте й залиште в теплому місці на 1 годину.

Крок 2. Готуємо заварний крем. У каструлі змішайте жовтки, цукор і кукурудзяний крохмаль. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи. Додайте ваніль. Варіть на повільному вогні, поки крем не загусне. Охолодіть.

Крок 3. Розділіть тісто, що піднялося, на рівні частини. Сформуйте круглі булочки. Залиште їх на 20 хвилин для підйому.

Крок 4. Розігрійте олію в глибокій сковороді. Обсмажте пончики з обох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Крок 5. Зробіть у кожному пончику отвір і заповніть його заварним кремом за допомогою кондитерського мішка. Зазвичай їх обвалюють у цукровому піску.

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