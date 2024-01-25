На маслі: готуємо пісочне печиво до чаю

Усього кілька простих інгредієнтів — і ви отримаєте смаколик до чаю, кави чи якогось холодного напою. Ароматне та хрумке печиво випікається всього 10 хвилин.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться простим рецептом приготування солодкого пісочного печива до чаю.

ІНГРЕДІЄНТИ:

80 г цукру;

2 яйця;

340 г борошна;

150 г вершкового масла;

1 ч. л. розпушувача;

⅓ ч. л. солі;

10 г ванільного цукру.

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Для початку беремо 150 г вершкового масла з холодильника (воно має нагрітися до кімнатної температури). У глибоку миску, де будемо замішувати тісто, вбиваємо 2 яйця, додаємо 80 г цукру та 10 г ванільного цукру. Збиваємо блендером з насадкою віничок або міксером до побіління та збільшення маси у два рази.

Після цього додаємо в миску м’яке вершкове масло, ⅓ ч. л. солі, 340 г борошна та 1 ч. л. розпушувача. Замішуємо м’яке тісто.

Формуємо з нього кулю, обгортаємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 20 хвилин та вмикаємо розігріватися духовку до 180 градусів.

Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо в пласт 6 мм без використання підпилу. Беремо будь-яку форму для печива та робимо нею фігурки. Кладемо їх на деко, застелене пергаментним папером, з відстанню мінімум 1 см.

Відправляємо випікатися на 10 хвилин. Дістаємо та даємо повністю остигнути.

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