Не "Добрий вечір": як правильно вітатися під час листування (відео)

Мовознавець наголосив, що в українській мові вітають не лише зі святами, а й використовують це слово при привітанні з людиною. Є два універсальні способи привітатися під час електронного листування.

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Український філолог Олександр Авраменко розкрив етикетні формули в листуванні. Знаннями педагог поділився в одному зі своїх експрес-уроків.

Наприклад, коли ми хочемо написати електронний лист чи повідомлення в пізній час. Як правильно привітатися?

"Добрий вечір" писати не варто, адже одразу адресат може не прочитати лист. Те ж саме з "Доброго ранку" — ви не знаєте, коли саме людина відкриє повідомлення. Варто обрати один з двох варіантів:

Вітаю!

Привіт!

Перший більш формальний, другий — для близьких друзів та знайомих.

Олександр Авраменко наголосив, що в українській мові вітають не лише зі святами, а й використовують це слово при привітанні з людиною.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — педагог, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками правильного використання української мови, у яких закликає викорінювати суржик.

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