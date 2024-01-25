Не "Добрий вечір": як правильно вітатися під час листування (відео)
Мовознавець наголосив, що в українській мові вітають не лише зі святами, а й використовують це слово при привітанні з людиною. Є два універсальні способи привітатися під час електронного листування.
Український філолог Олександр Авраменко розкрив етикетні формули в листуванні. Знаннями педагог поділився в одному зі своїх експрес-уроків.
Наприклад, коли ми хочемо написати електронний лист чи повідомлення в пізній час. Як правильно привітатися?
"Добрий вечір" писати не варто, адже одразу адресат може не прочитати лист. Те ж саме з "Доброго ранку" — ви не знаєте, коли саме людина відкриє повідомлення. Варто обрати один з двох варіантів:
- Вітаю!
- Привіт!
Перший більш формальний, другий — для близьких друзів та знайомих.
Олександр Авраменко наголосив, що в українській мові вітають не лише зі святами, а й використовують це слово при привітанні з людиною.
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Олександр Авраменко — педагог, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками правильного використання української мови, у яких закликає викорінювати суржик.
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