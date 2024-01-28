Сосиски в листковому тісті: дуже простий рецепт, приготує навіть школяр

Сосиски в тісті — це не тільки смачно, а й красиво. Простота і швидкість приготування роблять цю страву ідеальним вибором для зустрічі гостей, які раптово нагрянули, або дружніх посиденьок.

Related video

Сосиски в листковому тісті — це швидкий і смачний варіант закуски, який підійде як для сімейної вечері, так і для швидкого перекусу. Простота приготування і чудовий смак роблять цю страву популярною серед різного віку, пише ТСН.

Інгредієнти:

сосиски — 10 шт;

готове листкове тісто — 500 г;

яйце (для змащування) — 1 шт;

кунжут або мак (для посипання) — за бажанням;

гірчиця або кетчуп — для подачі.

Читайте також:

Як приготувати французькі тости з яблуками

Тости з сиром рікотта: найкращий початок робочого дня

Вегетаріанські бутерброди з овочами та зеленню

Приготування:

Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури. Розкачайте тісто в тонкий шар і наріжте його на смужки завширшки приблизно 1-2 см. Оберніть кожну сосиску смужками тіста, залишаючи невеликі проміжки. Можна обернути всю сосиску або робити у вигляді "спіралі". Викладіть сосиски на деко, застелене папером для випічки. Увімкніть духовку, щоб вона розігрілася до 200°C. Збийте яйце й акуратно змастіть кожну обгорнуту в тісто сосиску. Посипте зверху кунжутом або маком для додаткової хрусткості та смаку. Помістіть деко в попередньо розігріту духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим. Подавайте сосиски в тісті гарячими, з гірчицею, кетчупом або вашим улюбленим соусом.

Читайте також:

Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо

Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами

Гарячі бутерброди з французьким хлібом