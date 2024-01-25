Рецепт соковитого та смачного бісквітного торту "Твереза вишня"

Десерт — це смачне та солоденьке доповнення після основного прийому їжі. Часто десертом виступає шоколадка, або якесь печиво придбане в магазині. Однак, часто хочеться якось смачненького домашнього тортику. Звісно, у нинішніх реаліях все простіше купити в магазині, але інколи варто знаходити час і на кулінарні витвори у себе вдома. Вони не лише принесуть задоволення вашій родині, а й відволічуть вас від повсякденності, проблем та поганого настрою.

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Щоб вам не довелося марно витрачати час на пошуки рецепту смачного десерту футблогер oh_vikka поділилася своїм вдалим варіантом приготування бісквітного торта з вишнею.

Інгредієнти

Для приготування тіста на бісквіт

6 яєць;

сіль;

150 грамів цукру;

150 грамів борошна;

40 грамів какао.

Для приготування крему

150 грамів шоколаду (темний або молочний);

150 грамів вершкового масла;

100 грамів згущеного молока;

400-450 грамів вишні.

Для приготування глазурі

100 грамів шоколаду;

100 мілілітрів вершків від 30%;

20-25 мілілітрів рослинної олії;

100 грамів горіхів.

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Спосіб приготування

Крок 1

З'єднуємо 6 яєць, дрібку солі та цукор. Ретельно збиваємо блендером до пишної однорідної маси.

Крок 2

В окремій мисці з’єднуємо попередньо просіяне борошно разом з какао. Ретельно все перемішуємо до однорідності.

Крок 3

Просіюючи через сито муку з’єднану з какао додаємо її до пишно збитих білків. Обережно перемішуємо лопаткою з низу до гори.

Крок 4

Готове тісто на бісквіт виливаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку розігріту до 160-170 градусів. Випікати бісквіт потрібно протягом 20-30 хвилин.

Крок 5

Поки готується бісквіт переходимо до приготування крему. З’єднуємо шоколад з вершковим маслом та згущеним молоком. Миску зі з’єднаними продуктами ставимо на парову баню та доводимо до рідкої консистенції.

Крок 6

До рідкої суміші масла, шоколаду та згущеного молока додаємо очищену від кісточок вишню разом з соком, який стік. Все ретельно перемішуємо до однорідності.

Крок 7

Дістаємо бісквіт з духовки, даємо час охолонути. Після необхідно легенько зрізати верхівку на бісквіті та зробити з нього немов мисочку вибравши середину. Крихти, які утворилися додаємо до крему та перемішуємо до однорідності.

Крок 8

Додаємо готовий крем з бісквітною крихтою до форми з торту, все ретельно викладаємо і зверху викладаємо попередньо зрізану кришку.

Крок 9

Переходимо до приготування глазурі. З'єднуємо в каструлі шоколад, вершки та рослинну олію і ставимо на мінімальний вогонь поки не утвориться рідка маса.

Крок 10

До рідкої глазурі додаємо улюблені горішки, ретельно перемішуємо і поливаємо готовий торт.

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