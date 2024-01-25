Природна профілактика тромбів: стало відомо, які продукти розріджують кров

Нерідко лікарі діагностують пацієнтам густість крові. Люди, які страждають від густої крові, перебувають у ризику розвитку різних хвороб, особливо це стосується серцево-судинної системи.

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Серед найпоширеніших причин густої крові — низький рівень рідини в організмі, вживання деяких лікарських препаратів, генетичні фактори та певні медичні стани, такі як тромбофілія або дефект у системі згортання крові. Лікар класичної та функційної медицини Ганна Михайличенко розповіла й про інші фактори, які здатні впливати на густоту крові людини, а також поділилася списком продуктів, які здатні позбавити цієї проблеми.

Крім дефіциту води серед причин можуть бути дефіцит кисню, малорухливість, порушення кислотно-лужної рівноваги, дефіцит лужних мінералів (калій, кальцій, магній, натрій), вживання алкоголю, нікотин та різні запалення.

Аби не страждати від проблем зі здоров’ям через згущення крові варто знати природні розріджувачі крові, які містяться в продуктах і допомагають запобігти розвитку густокрів’я.

Існує декілька продуктів, які вважаються природними розріджувачами крові. Ось кілька з них:

Часник

Часник має антикоагулянтні властивості, що сприяють розрідженню крові. Його споживання може допомогти знизити загрозу утворення згустків.

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Імбир

Імбир містить молекули, які можуть розріджувати кров і покращувати кровообіг.

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Куркума

Куркума використовується в народній медицині для розрідження крові. Активний компонент куркуми, називаний куркуміном, відомий своїми антикоагулянтними властивостями, що допомагають у підтримці нормального кровообігу.

Цитрусові фрукти

Червоний грейпфрут та лимони містять флавоноїди, які мають антикоагулянтні властивості і можуть допомагати розрідженню крові.

Жирна риба

Жирна риба є відмінним джерелом незамінних жирних кислот, зокрема омега-3, які мають корисну дію на систему зсуву крові. Омега-3 жирні кислоти допомагають зменшити ризик утворення згустків у кровоносних судинах, що сприяє розрідженню крові. Деякі з найбільш жирних видів риби, які можна включити до свого раціону, це лосось, скумбрія, анчоуси, сардини, тріска і макрель. Споживання такої риби може сприяти поліпшенню рідинності крові.

Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Водорості

Спіруліна і хлорела відомі своїми властивостями розрідження крові. Вони містять речовини, які сприяють покращенню кровотоку.

Масла, багаті на омега-3

Жирні кислоти можуть сприяти розрідженню крові. Особливо корисні в цьому відношенні такі масла:

Льняне насіння. Масло з льняного насіння містить велику кількість омега-3 жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової кислоти (ALA). Вживання льняного масла може сприяти покращенню рівня здорових кровотоку, зменшенню згортання крові і запобігати утворенню згортків.

Чіа-насіння. Чіа-насіння містять велику кількість омега-3 жирних кислот, а також розчинні волокна, які можуть підтримувати здоровий кровообіг.

Гарбузове насіння. Ці насіння також є джерелом омега-3 жирних кислот, особливо альфа-ліноленової кислоти. Вони також містять магній та антиоксиданти, які сприяють загальному здоров'ю серця і кровоносної системи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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