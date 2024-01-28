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Пікантні яблука, фаршировані рисом і сухофруктами: простий і корисний десерт

яблука, десерт, їжа, страва
Фото: DALL-E/Тетяна Ковальчук | Фаршировані яблука

Запечені яблука з ароматною начинкою — це не тільки смачно, а й корисно. Цей десерт буде особливо популярним у тих, хто любить поєднання солодких і пікантних смаків.

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Запечені яблука з рисом і сухофруктами — це вишуканий десерт, який ідеально підходить для затишного зимового вечора. Ця солодка і водночас пікантна закуска здивує своїм смаком та оригінальністю, пише Kashevarnua.

Інгредієнти:

  • великі яблука — 8 шт;
  • рис — 1/2 склянки;
  • родзинки — 50 г;
  • курага — 50 г;
  • горіхи (будь-які за смаком) — 50 г;
  • мед — 2 ст.л.;
  • кориця — 1 ч.л.;
  • вершкове масло — 50 г.

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Приготування:

  1. Відваріть рис до готовності. Ізюм і курагу замочіть у теплій воді на 10 хвилин, потім наріжте курагу дрібними шматочками. Горіхи подрібніть.
  2. Вимийте яблука, акуратно виріжте серцевину, залишаючи стінки і дно цілими.
  3. Змішайте в мисці відварений рис, родзинки, курагу, горіхи, додайте мед і корицю. Перемішайте до однорідності.
  4. Наповніть кожне яблуко рисово-сухофруктовою сумішшю. Верх кожного яблука змастіть шматочком вершкового масла.
  5. Викладіть яблука у форму для запікання. Запікайте в духовці за 180°C приблизно 20-25 хвилин.
  6. Подавайте яблука гарячими або остиглими. Вони чудово поєднуються з ванільним морозивом або вершками.

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