Смачно як у дитинстві: найкращі рецепти бабусі
Кулінарні експерти стверджують, що страви з дитинства завжди особливо смачні, оскільки до них додається аромат спогадів.
Знову бабусині рецепти, скажете ви. Насправді це смачно і просто, оскільки наші бабусі, як правило, працювали і їм було ніколи приділяти увагу кулінарним частуванням. Тож думаємо, що призабуті страви повернуть нам смак дитинства та чарівність сімейних традицій. А поділилися з нами цими рецептами кулінари сайту "ТакProsto!".
Гречані оладки
Єдина заковика — не забути купити гречане борошно.
Інгредієнти:
- 260 г гречаного борошна;
- 150 г пшеничного борошна;
- 1,5 склянка молока;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1 ст. л. соди;
- олія для смаження.
Гречану крупу перетріть у кавомолці на борошно або візьміть куплену в магазині. Закип'ятіть молоко і влийте його в гречане борошно, щоб воно розбухло. У ємність із гречаним борошном додайте яйце, цукор, сіль і соду для пишності. Потім додайте тісто, як на звичайні оладки.
У сковороду налийте олію, викладайте тісто дерев'яною ложкою. Смажте оладки з двох боків до рум'яного відтінку.
Салат із редискою
Між іншим, смачно і красиво.
Інгредієнти:
- 200 г редиски;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. кислого молока або сметани;
- 1 ч. л. цукрової пудри;
- 1 ч. л. оцту;
- 1 ст. л. олії;
- 40 г зеленої петрушки;
- сіль за смаком.
Редиску наріжте тонкими кружальцями, викладіть на блюдо, зверху покладіть тонкі смужки відокремленого від крутих яєць білка.
Жовток розітріть виделкою. Посоліть і змішайте зі збитим кислим молоком або сметаною. Додайте цукрову пудру, оцет, олію, сіль. Суміш ще раз збийте і полийте нею редис.
Прикрасьте салат зеленню петрушки.
Грінки з яйцем
Це, думаємо, був улюблений сніданок багатьох. А як же люблять такі соковиті та рум'яні грінки діти! Готується страва буквально за 10 хвилин, але вимагає граничної уваги під час обсмажування, інакше за півхвилини може підгоріти.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 6 скибочок хліба;
- 4 ст. л. рослинної олії;
- 50 мл холодного молока;
- 2 щіпки солі.
У глибокій ємності змішайте яйця, додайте трохи солі. Збийте яєчну масу вінчиком або виделкою до пишної піни (приблизно 2-3 хвилини). Можна додати холодного молока, особливо якщо це солодкі грінки.
Хліб наріжте скибочками або використовуйте вже нарізані шматочки. Вмочіть кожен із них у яєчну суміш з обох боків.
На сковороді розігрійте олію до максимуму і викладіть на неї скибочки хліба в яєчній суміші. Зменшіть вогонь до середнього й обсмажуйте хліб з одного боку близько хвилини. Потім переверніть грінки на інший бік і томіть трохи більшу кількість часу — близько 2 хвилин. Якщо є можливість накрити ємність кришкою, то зробіть це, таким чином яєчна маса всередині хлібної скибочки пропариться.
Гарячі грінки викладіть на паперову серветку, видаляючи надлишки жиру, а потім на тарілку. Подавати смачні, рум'яні й ароматні грінки з хліба з яйцем треба гарячими, доки вони не охололи, з горнятком свіжозавареного чаю чи кави, а начинку до них кожен обере сам на свій смак.
Святкові грінки з яйцем
Цей рецепт підходить не тільки для щоденного сніданку, а й як гарна закуска на святковий стіл. Єдиний мінус грінок — важко зупинитися, такі вони смачні.
Інгредієнти:
- 1 буханець будь-якого хліба;
- 5 яєць;
- майонез;
- часник.
Наріжте хліб, краще взяти батон. Підсмажте скибочки хліба на пательні з олією. Яйця відваріть круто.
Кожну грінку натріть зубчиком часнику, а потім намажте тонким шаром майонезу.
Викладіть усі грінки на блюдо і натріть на тертці яйця прямо на них. Таким чином, терте яйце розподілиться рівномірно і залишиться повітряним, чого не вийде, якщо сипати терте яйце руками.
"Багата" каша
У таку кашу можна додати трохи сушених грибів, краще білих, але вже як вийде. Це додасть їй неповторного аромату. Каша може бути й солодкою. У цьому разі замість грибів використовуйте суміш будь-яких сухофруктів і горіхів.
Інгредієнти:
- 300 г перлової крупи;
- 2 цибулини;
- 2 моркви;
- 200 г відварених грибів;
- 100 г лісових горіхів;
- 3 ст. л. гарбузового насіння;
- 60 г олії;
- сіль за смаком.
Наріжте цибулю кільцями, моркву — соломкою. На дно казанка налийте олію, потім викладіть цибулю та моркву, тушкуйте близько 10 хвилин під закритою кришкою.
Потім викладіть зверху шар перлової крупи, горіхи та насіння, а потім знову шар перлової крупи. Обережно залийте водою трохи вище рівня крупи, посоліть, закрийте кришкою і залиште варитися протягом 1,5 години.
За 15 хвилин до готовності додайте нарізані відварені гриби (якщо вони дрібні, їх можна не нарізати), розмішайте, доваріть кашу, а потім зніміть з вогню і залиште під кришкою на 15 хвилин.
Зелений борщ
Він справжній, коли зі шпинатом, щавлем, сметаною і яйцем — ух ти! Приємного апетиту!
Інгредієнти:
- 2 ст. л. олії;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 400 г свинини на кісточці;
- 4 картоплини;
- 1 зварене круто яйце;
- 1 ч. л. пшеничного борошна;
- 150 г шпинату;
- 150 г щавлю;
- 2 лаврові листки;
- сіль, перець за смаком.
М'ясо покладіть у каструлю з 1,5 літрами води, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть близько години. Потім перекладіть у миску, бульйон процідіть і знову доведіть до кипіння.
Овочі очистіть. Картоплю наріжте кубиками, додайте в суп, варіть протягом 10 хвилин. Цибулю та моркву наріжте соломкою, обсмажте в розігрітій олії протягом 7-8 хвилин. Змішайте з борошном. Щавель і шпинат дрібно наріжте.
Покладіть у бульйон усі овочі, лавровий лист, сіль і перець. Готуйте протягом 6 хвилин. Яйце наріжте кружальцями, м'ясо — шматочками, додайте в борщ і подавайте до столу.Важливо
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