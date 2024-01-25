Як порізати цибулю і не розплакатися: 8 корисних лайфхаків

Нарізка цибулі без сліз практично неможлива через особливості цього овоча. Однак неприємні наслідки процесу можна звести до мінімуму.

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Цибуля — незамінний інгредієнт величезної кількості рецептів, завдяки своїй здатності поглибити і збалансувати смак. Однак серед очевидних плюсів цього овоча є один малоприємний: при нарізанні цибулі мало кому вдається не розплакатися. З чим це пов'язано, і як мінімізувати неприємні відчуття під час чищення та нарізання цибулі, розповіла у своєму блозі експертка з домогосподарства Марта Стюарт.

Чому цибуля викликає сльози?

"Цибуля містить амінокислоти, відомі як сульфоксиди цистеїну. Коли тканину цибулі розрізають, подрібнюють або рвуть, ферменти цибулі розщеплюють сульфоксиди цистеїну і перетворюють їх на легколеткі сполуки, звані пропанетіальним S-оксидом. (Примітка: ферменти — це білки, які запускають хімічні реакції.) Пропанетіал S-оксид розкладається в сірчаній кислоті в очах, що призводить до подразнення, печіння і сльозотечі, які багато хто з нас пов'язує з нарізуванням цибулі", — пояснив Брайан Куок Ле, доктор філософії, консультант і автор книжки "150 відповідей на запитання харчової науки".

Як порізати цибулю і не заплакати

Охолодіть цибулю

Хоча цей трюк із нарізанням цибулі вимагає деякого планування, він того вартий: просто охолодіть цибулю в холодильнику приблизно на 30 хвилин, перш ніж ви будете готові її нарізати. Холодна температура сповільнить роботу ферментів, відповідальних за вироблення пропанетіального S-оксиду, тим самим пом'якшуючи його подразнювальну дію. Ба більше, охолодження цибулі зменшить швидкість (і дальність) поширення її парів.

Якщо вам хочеться охолодити цибулю в морозильній камері, щоб прискорити процес, врахуйте, що це не найкращий варіант. Порівняно з морозильною камерою "холодильник працює краще, тому що там менше ризику, що цибуля замерзне і стане м'якою", — зазначає Ле.

Використовуйте гострий ніж

"Нарізаючи цибулю, ви руйнуєте клітинні стінки і виділяєте сполуки сірки. Використання гострого ножа дає змогу отримати чистіші порізи, зводячи до мінімуму пошкодження стінок клітин і зниження кількості сполук, які викидаються в повітря. Навпаки, використання тупого ножа розіб'є цибулю, вивільнивши більше дратівливих з'єднань", — каже Трейсі Вайнтрауб, шеф-кухар і засновниця ресторану Gracebeing Fed у Лос-Анджелесі.

Одягайте окуляри

Якщо нарізка цибулі викликає у вас велику кількість сліз, можна надіти окуляри для плавання, наприклад. Якщо вони повністю закривають очі, окуляри можуть допомогти зменшити сльозотечу, забезпечуючи захист від летких сполук.

Використання окулярів для нарізання цибулі дасть змогу звести сльози до мінімуму Фото: Getty Images

Ріжте менше

Якщо ви не налаштовані на певний тип нарізки, розгляньте можливість нарізки цибулі часточками, а не кубиками. Що більше ви ріжете цибулю, то більше летких сполук викидаєте в повітря. Нарізка часточками вимагає менше розрізів (і часу), вибір цього методу нарізання може допомогти зменшити вплив дратівливих сполук.

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Замочіть цибулю в холодній воді

Ще один спосіб перестати плакати під час нарізання цибулі — занурити її в миску з крижаною водою на 15-20 хвилин. Як і у випадку з холодильником, холодна температура води знизить кількість летких сполук, які потрапляють у повітря. Однак із цим варіантом смак цибулі може стати м'якшим, тому він не підходить при приготуванні страв, покликаних підкреслити смак цибулі.

Перед нарізанням можна помістити цибулю в холодильник або потримати в холодній воді Фото: Racool_studio/Freepik

Розігрійте цибулю в мікрохвильовій печі

Щоб зменшити розриви під час нарізання цибулі, відправте її в мікрохвильову піч на кілька хвилин. Тепло від мікрохвильової енергії необоротно інактивує ферменти, що не дозволяє їм перетворювати сульфоксиди цистеїну цибулі.

Забезпечте максимальну вентиляцію

Під час нарізання цибулі посилення вентиляції та припливу повітря на кухні дасть змогу швидше вивести подразнювальні частинки. Ви можете зробити це, увімкнувши витяжку на плиті та нарізавши поруч цибулю. Інші варіанти включають відкриття вікна, використання стельового вентилятора або настільного вентилятора, щоб збільшити потік повітря.

Відсуньте цибулю подалі

Якщо ви ріжете багато цибулі, відсувайте її від себе під час різання. Наприклад, якщо ви готуєте велику порцію французького цибулевого супу, помістіть нарізану цибулю в обраний вами посуд і покладіть її в інше місце, поки нарізаєте ще. А ще краще помістіть їх біля відкритого вікна або іншого джерела вентиляції, щоб речовини не потрапляли в очі.

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