Печеня в мультиварці з яловичини із розмарином і сирною полентою: дуже смачна страва

Печеня з яловичини з апетитним гарніром із кукурудзяного борошна — чудовий вибір для обіду чи вечері, що потішить усю родину своїм смаком і ароматом.

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Печеня з яловичини із розмарином і сирною полентою — це багата на аромати та ситна страва, ідеальна для сімейного обіду. Мультиварка полегшить процес приготування і зробить м'ясо особливо ніжним, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

яловичина — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 2 шт;

томатна паста — 2 ст.л.;

бульйон яловичий — 500 мл;

розмарин — 2 гілочки;

кукурудзяне борошно (полента) — 200 г;

сир пармезан — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль, перець — за смаком;

оливкова олія — для смаження.

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Приготування:

Наріжте яловичину на шматки середнього розміру. Цибулю та моркву нашаткуйте. Натріть сир. Налийте в чашу мультиварки оливкову олію, викладіть м'ясо й обсмажте до золотистої скоринки, використовуючи режим "Жарка". Додайте цибулю та моркву, смажте ще кілька хвилин. Додайте томатну пасту, яловичий бульйон і розмарин. Посоліть і поперчіть за смаком. Готуйте під кришкою в режимі "Тушкування" 1,5 години. За 30 хвилин до закінчення готування м'яса, приготуйте поленту. У каструлі закип'ятіть воду, повільно всипте кукурудзяне борошно, помішуючи, щоб не утворилися грудки. Варіть на повільному вогні до густоти, потім додайте вершкове масло і тертий пармезан. Посоліть за смаком. На тарілку викладіть спочатку шар поленти, потім зверху печеню з яловичини. Прикрасьте зеленню і подавайте гарячим.

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