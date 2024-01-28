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Печеня в мультиварці з яловичини із розмарином і сирною полентою: дуже смачна страва
Тетяна Ковальчук
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Печеня з яловичини з апетитним гарніром із кукурудзяного борошна — чудовий вибір для обіду чи вечері, що потішить усю родину своїм смаком і ароматом.
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Печеня з яловичини із розмарином і сирною полентою — це багата на аромати та ситна страва, ідеальна для сімейного обіду. Мультиварка полегшить процес приготування і зробить м'ясо особливо ніжним, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- яловичина — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- морква — 2 шт;
- томатна паста — 2 ст.л.;
- бульйон яловичий — 500 мл;
- розмарин — 2 гілочки;
- кукурудзяне борошно (полента) — 200 г;
- сир пармезан — 50 г;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль, перець — за смаком;
- оливкова олія — для смаження.
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Приготування:
- Наріжте яловичину на шматки середнього розміру. Цибулю та моркву нашаткуйте. Натріть сир.
- Налийте в чашу мультиварки оливкову олію, викладіть м'ясо й обсмажте до золотистої скоринки, використовуючи режим "Жарка". Додайте цибулю та моркву, смажте ще кілька хвилин.
- Додайте томатну пасту, яловичий бульйон і розмарин. Посоліть і поперчіть за смаком. Готуйте під кришкою в режимі "Тушкування" 1,5 години.
- За 30 хвилин до закінчення готування м'яса, приготуйте поленту. У каструлі закип'ятіть воду, повільно всипте кукурудзяне борошно, помішуючи, щоб не утворилися грудки. Варіть на повільному вогні до густоти, потім додайте вершкове масло і тертий пармезан. Посоліть за смаком.
- На тарілку викладіть спочатку шар поленти, потім зверху печеню з яловичини. Прикрасьте зеленню і подавайте гарячим.
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