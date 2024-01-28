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Дієтичний гречаний суп із м'ясом: смачна та ситна страва з найпростіших продуктів
Тетяна Ковальчук
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Гречаний м'ясний суп — чудовий вибір для обіду. Він зігріє вас у холодний день і наситить на довгий час. Простота приготування і доступність інгредієнтів роблять цей суп ідеальним варіантом для щоденного меню.
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Гречаний суп із м'ясом — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду. Багатий смак гречки в поєднанні з м'ясом створює витончену і насичену страву, пише Rice.
Інгредієнти:
- м'ясо яловичини — 500 г;
- гречка — 1 склянка;
- картопля — 3-4 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- томатна паста — 2 ст.л.;
- лавровий лист — 2 шт;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- вода — 2 літри.
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Приготування:
- М'ясо наріжте на невеликі шматочки. Залийте м'ясо водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 1 годину.
- Моркву наріжте соломкою, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте томатну пасту і тушкуйте ще 2-3 хвилини.
- До киплячого м'яса додайте нарізану картоплю і варіть 10-15 хвилин. Потім додайте обсмажені овочі та гречку. Варіть до готовності гречки, близько 20 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком. Перед подачею посипте суп подрібненою зеленню.
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