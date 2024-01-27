На французький манер: тарт із рибними консервами
Рибний пиріг можна подавати і теплим, і холодним. Для його приготування знадобиться будь-яка рибна консерва з додаванням олії.
Закусочний пиріг готується з бездріжджового тіста на сметані, а продукти для начинки — найпростіші та найдоступніші. Водночас тарт виходить дуже смачним, ніжним, а приготувати його не складе труднощів, навіть якщо у вас зовсім мало досвіду у випічці. Рецептом тарта поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне — 170 г;
- сметана — 80 г;
- масло вершкове — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 2/3 ч. л.
Для начинки:
- консерви рибні — 250 г;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- олія рослинна для смаження цибулі — 2 ст. л.;
- петрушка — 10 г;
- кріп — 10 г.
Для заливки:
- сметана — 200 г;
- яйце куряче — 4 шт.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка.
Читайте також:
Пікантний тарт із цибулею та сиром: смачна класика французької кухні
Тарти з печінкою та грибами: смачна закуска за 30 хвилин
Сирний пиріг із шинкою, цибулею-пореєм і яблуками: рецепт смачного пирога
Приготування
Крок 1
Розтопіть вершкове масло, додайте до нього сіль, цукор і сметану. Перемішайте до однорідності.
Крок 2
Просійте борошно разом із розпушувачем. Додайте частинами в олійно-сметанну суміш і замісіть м'яке нелипке тісто.
Крок 3
Викладіть тісто на пергамент. Присипте його борошном і розкачайте в коло. Діаметр кола має бути на 2-3 см більшим за діаметр форми для тарта. У цьому рецепті використовувалася форма діаметром 25 см.
Крок 4
Перенесіть тісто у форму разом із пергаментом і сформуйте бортики. Наколіть виделкою по всій поверхні тіста.
Крок 5
Цибулю наріжте півкільцями. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотистого кольору.
Крок 6
Рибну консерву поламайте виделкою на невеликі шматочки та змішайте з цибулею.
Крок 7
Зелень дрібно поріжте, додайте до риби й добре перемішайте
Крок 8
Для заливки збийте вінчиком яйця зі сметаною. Додайте борошно та сіль і розмішайте до однорідності.
Крок 9
У форму з тістом рівномірно викладіть начинку. Залийте її сметанною заливкою.
Крок 10
Духовку розігрійте до 180-190 градусів і випікайте тарт 35-40 хвилин.
Крок 11
Готовий пиріг дістаньте з форми разом із пергаментом і остудіть на решітці. Після цього приберіть папір, наріжте його на порційні шматки та кличте до столу їдців.
Читайте також:
Неможливо встояти: секрети ідеального тарта з грушею та камамбером
Гарний яблучний тарт без клопоту: просто наріжте яблука і складіть їх стопками