Їжа для гарного настрою: 6 продуктів, що підвищують рівень дофаміну
Безсумнівно, на наш настрій багато в чому впливають зовнішні чинники, проте додавання до свого раціону продуктів, що підвищують рівень дофаміну, є природним способом підтримання психічного благополуччя.
Підтримка здорового балансу нейротрансмітерів має вирішальне значення для загального благополуччя, а дофамін, який часто називають "гормоном щастя", відіграє важливу роль у регулюванні настрою і мотивації. Замість того, щоб покладатися на зовнішні джерела для швидкого підвищення настрою, розгляньте можливість додавання до свого раціону певних продуктів, які природним способом підвищують рівень дофаміну. Ось кілька смачних і поживних продуктів, які допоможуть вам стати більш щасливими і врівноваженими. Про це пише OnlyMyHealth.
Фрукти та овочі
Багаті антиоксидантами та вітамінами фрукти й овочі сприяють загальному здоров'ю мозку. Особливо корисні чорниця, полуниця, шпинат і капуста. Ці продукти містять сполуки, які допомагають виробленню і вивільненню дофаміну, допомагаючи підтримувати гарний настрій.
Продукти, багаті на білки
Білки необхідні для синтезу нейромедіаторів, включно з дофаміном. Додайте у свій раціон нежирні джерела білка, такі як риба, курка, індичка, тофу і бобові. Ці продукти забезпечують будівельні блоки, необхідні для виробництва дофаміну, сприяючи стабільному і позитивному настрою.
Горіхи та насіння
Горіхи та насіння, що містять тирозин, амінокислоту, необхідну для синтезу дофаміну, є чудовим перекусом для підняття настрою. Мигдаль, волоські горіхи, насіння соняшнику і гарбузове насіння особливо багаті тирозином, що робить їх смачним і зручним способом підтримати вироблення дофаміну.
Цільнозернові продукти
Складні вуглеводи, що містяться в цільнозернових продуктах, як-от овес, кіноа і коричневий рис, допомагають регулювати рівень цукру в крові та забезпечують стабільне постачання мозку енергією. Ця стабільність життєво важлива для підтримання оптимального рівня дофаміну і, як наслідок, більш збалансованого та позитивного настрою.
Темний шоколад
Помірне вживання темного шоколаду може стати чудовим способом підвищити рівень дофаміну. Темний шоколад містить флавоноїди та фенілетиламін — сполуки, що підвищують настрій. Для отримання максимальної користі обирайте шоколад із вмістом какао не менше 70%.
Зелений чай
Зелений чай, багатий антиоксидантами і L-теаніном, сприяє розслабленню й підтримує вироблення дофаміну. Замініть чашку кави зеленим чаєм, щоб насолодитися заспокійливим ефектом, а також отримати більш стабільний та позитивний настрій.
Обираючи збалансовану та багату поживними речовинами дієту, ви можете поліпшити здатність свого мозку виробляти дофамін, що призведе до більш щасливого і позитивного погляду на життя. Пам'ятайте, що невеликі зміни в харчуванні можуть істотно вплинути на ваш загальний настрій та психічне здоров'я.
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