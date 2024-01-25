Їжа для гарного настрою: 6 продуктів, що підвищують рівень дофаміну

Безсумнівно, на наш настрій багато в чому впливають зовнішні чинники, проте додавання до свого раціону продуктів, що підвищують рівень дофаміну, є природним способом підтримання психічного благополуччя.

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Підтримка здорового балансу нейротрансмітерів має вирішальне значення для загального благополуччя, а дофамін, який часто називають "гормоном щастя", відіграє важливу роль у регулюванні настрою і мотивації. Замість того, щоб покладатися на зовнішні джерела для швидкого підвищення настрою, розгляньте можливість додавання до свого раціону певних продуктів, які природним способом підвищують рівень дофаміну. Ось кілька смачних і поживних продуктів, які допоможуть вам стати більш щасливими і врівноваженими. Про це пише OnlyMyHealth.

Фрукти та овочі

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Багаті антиоксидантами та вітамінами фрукти й овочі сприяють загальному здоров'ю мозку. Особливо корисні чорниця, полуниця, шпинат і капуста. Ці продукти містять сполуки, які допомагають виробленню і вивільненню дофаміну, допомагаючи підтримувати гарний настрій.

Продукти, багаті на білки

Білки необхідні для синтезу нейромедіаторів, включно з дофаміном. Додайте у свій раціон нежирні джерела білка, такі як риба, курка, індичка, тофу і бобові. Ці продукти забезпечують будівельні блоки, необхідні для виробництва дофаміну, сприяючи стабільному і позитивному настрою.

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

Горіхи та насіння, що містять тирозин, амінокислоту, необхідну для синтезу дофаміну, є чудовим перекусом для підняття настрою. Мигдаль, волоські горіхи, насіння соняшнику і гарбузове насіння особливо багаті тирозином, що робить їх смачним і зручним способом підтримати вироблення дофаміну.

Цільнозернові продукти

Складні вуглеводи, що містяться в цільнозернових продуктах, як-от овес, кіноа і коричневий рис, допомагають регулювати рівень цукру в крові та забезпечують стабільне постачання мозку енергією. Ця стабільність життєво важлива для підтримання оптимального рівня дофаміну і, як наслідок, більш збалансованого та позитивного настрою.

Темний шоколад

Фото: Freepik

Помірне вживання темного шоколаду може стати чудовим способом підвищити рівень дофаміну. Темний шоколад містить флавоноїди та фенілетиламін — сполуки, що підвищують настрій. Для отримання максимальної користі обирайте шоколад із вмістом какао не менше 70%.

Зелений чай

Зелений чай, багатий антиоксидантами і L-теаніном, сприяє розслабленню й підтримує вироблення дофаміну. Замініть чашку кави зеленим чаєм, щоб насолодитися заспокійливим ефектом, а також отримати більш стабільний та позитивний настрій.

Обираючи збалансовану та багату поживними речовинами дієту, ви можете поліпшити здатність свого мозку виробляти дофамін, що призведе до більш щасливого і позитивного погляду на життя. Пам'ятайте, що невеликі зміни в харчуванні можуть істотно вплинути на ваш загальний настрій та психічне здоров'я.

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