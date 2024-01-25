Сильна молитва про зцілення від хвороби Пантелеймону

Ще здавна люди просили у святого Пантелеймона про зцілення хвороб і душевних ран, про припинення епідемій. Пантелеймон цілитель, був християнським святим, який жив у 3-4 столітті. Він вважається покровителем лікарів і молодящихся, а його ім'я означає "той, хто усіллює всі зцілені фізично та духовно". Згідно легенди, Пантелеймон був знаменитим лікарем, який надавав безкоштовну медичну допомогу. Він переказувався чудесами і зцілював різноманітні хвороби. Також він був відомий своєю віруючою християнською практикою і щедрими благодіяннями.

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Святого Пантелеймона шанують у православній та католицькій церквах. Його свято відзначають 27 липня за григоріанським календарем. Багато людей моляться до нього за зцілення фізичних та душевних недуг. Молитвою до Пантелеймона, яка допоможе зцілитися від будь-яких недуг поділилася цілителька Аліна.

О, святий Пантелеймоне, лікарю невиліковних хвороб, зціли моє недугування, я вклоняюся перед Тобою зі скорботним серцем. Прославлений врачу, якому Бог надав дар лікувати тих, хто потребує допомоги, відверни від мене таке нещастя, щоб я міг/могла знову насолоджуватись здоров'ям.

Прошу Тебе, святий Пантелеймоне, поклади Твою благословенну руку на мене, віднови моє фізичне та душевне здоров'я. Вижени з мого організму хворобливою силою, зціли всі рани та недуги, що мене турбують. Даруй мені силу та енергію, щоб повернутись до нормального функціонування.

Святий Пантелеймоне, я звертаюся до Тебе зі сподіванням і вірам в Твою молитовну силу. Благоутроби мою душу і тіло, захисти мене від усякої хвороби та страждання. Нехай Твоя благодать покриває мене як лікувальний бальзам, відновлюючи мою повноту життя.

Прошу Тебе, святий Пантелеймоне, сприяй усім медичним працівникам, щоб вони змогли усувати біль та страждання у всіх хворих. Допоможи нам зрозуміти важливість догляду за нашим здоров'ям та поважати дар, яким є життя.

Я молюся до Тебе зі скорботним серцем, святий Пантелеймоне. Зціли мене від усіх моїх хвороб і недуг, що докучають моєму тілу і душі. Дякую Тобі за Твою милість та благодать.

У Твоїй святій ймення, амінь.

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