Не содою єдиною - чотири народні методи, які допоможуть позбутися неприємного відчуття печії

Печія — це неприємне відчуття печіння в ділянці грудей, викликане висхідною кислотою зі шлунка. Гостра або тупий біль в животі, відчуття горіння у грудях, здуття — це все відомі симптоми печії, з якою стикається чимало людей.

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Причини появи печії можуть бути різними, однак у період загострення печії завжди хочеться діяти якомога швидше, щоб позбутися неприємних відчуттів. Звісно на допомогу завжди прийдуть лікарські препарати. Однак, що робити, коли їх не виявилося під рукою. Фокус зібрав всі дієві народні методи, які здатні зменшити прояви печії.

Перш за все треба розуміти, що печія може мати різні причини. Наприклад, до виникнення печії призводять проблеми з харчуванням. Нестача або перебільшення харчових речовин у вашій дієті може сприяти появі печії. Наприклад, дуже обмежена дієта або несвоєчасний прийом їжі може вплинути на роботу шлунка і спричинити печію.

Зайва кислотність шлунку також викликає печію. Коли кислотність шлунку перевищує норму, можуть виникати проблеми з печією. Це може статися через неправильне харчування, стрес, вживання деяких медикаментів або під впливом певних хвороб, таких як виразкова хвороба або гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕРБ).

Печією також страждають люди зі слабкою слизовою оболонкою шлунка. Це може бути вродженою рисою або бути результатом певних хвороб, таких як еозинофільний езофагіт.

Вживання подразливих речовин також одна із причин. Деякі продукти або речовини можуть подразнювати стінки шлунку і сприяти появі печії. Це включає гостру та жирну їжу, алкоголь, каву, кислі фрукти та спеції.

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Так, що ж робити, коли з'явилася печія. Якщо ви шукаєте народні методи, як позбутися печії, ось кілька можливих варіантів:

Фото: Freepik

Чай з імбиру

Імбир має протизапальні властивості та може допомогти полегшити печію. Зваріть чай зі свіжого або сушеного імбиру, додайте мед та лимон для покращення смаку.

Содовий розчин

Розчиніть половину чайної ложки харчової соди у склянці води та випийте. Сода може допомогти нейтралізувати надмірну кислоту у шлунку.

Яблучний оцет

Розчиніть одну столову ложку яблучного оцту в склянці води та повільно випийте. Яблучний оцет може допомогти знизити рівень кислоти у шлунку.

Фото: Pixabay

Ромашковий чай

Ромашка має протизапальні властивості і може допомогти пом'якшити шлунок. Приготуйте чай із сушених квіток ромашки та випийте його.

Лляне насіння

Лляне насіння містить слизові речовини, які утворюють захисну оболонку всередині стравоходу, допомагаючи знизити подразнення. Подрібніть лляне насіння і додайте його в йогурт чи каші.

Важливо пам'ятати, що ці народні засоби можуть допомогти тимчасово полегшити симптоми печії, але якщо проблема продовжується чи погіршується, рекомендується звернутися до лікаря за лікуванням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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