Стара французька кухня: касуле з м'ясом і квасолею

Страва готується з дуже простих продуктів, але спробувавши її одного разу, ви захочете її приготувати знову та не пошкодуєте про витрачений час.

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Касуле — це страва старої французької кухні. Так називали густе рагу з білої квасолі та м'яса, яке було звичайною їжею французьких селян. Готують касуле зазвичай зі свинячою грудинкою та ковбасками, додаючи різні овочі. Рецептом селянського рагу поділився сайт Shef Donna.

Квасолю для приготування цієї страви потрібно заздалегідь замочити в холодній воді. Краще це зробити ввечері напередодні готування, а зранку починати варити квасолю. Для економії часу можна взяти консервовану квасолю без томату.

Інгредієнти:

суха біла квасоля — 150 г;

свинина — 300 г;

домашні ковбаски — 300 г;

цибулина — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

корінь селери — 1/4 шт.;

вершкове масло — 2 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист, чорний перець, орегано, чебрець — до смаку;

петрушка — пучок;

сіль — до смаку.

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Приготування

Крок 1

Замочену квасолю залийте свіжою водою та варіть на середньому вогні до готовності, наприкінці посоліть. Залежно від сорту й часу замочування на це може піти 1-2 години. Якщо вирішили використовувати консервовану, просто відкрийте банку та злийте зайву рідину.

Крок 2

Цибулю наріжте соломкою, моркву — тонкими кружечками, а корінь селери — маленькими кубиками.

Крок 3

Розтопіть у сковорідці вершкове масло, можна додати столову ложку рослинної олії. обсмажте підготовлені овочі на невеликому вогні хвилин 10. Наприкінці посоліть їх за смаком.

Крок 4

Свинячу грудинку помийте й добре зачистіть шкірку, якщо вона є. Наріжте її товстими брусочками й обсмажте до золотистого кольору на сильному вогні.

Крок 5

Ковбаски наріжте товстими кружальцями, додайте в сковорідку до грудинки, й обсмажте ще кілька хвилин.

Крок 6

У французів існує спеціальний посуд — касалетка, призначений для приготування касуле. Це жароміцний глиняний горщик, але якщо у вас такого немає, то підійде чавунний казанок або сковорідка з високими бортиками.

На дно горщика викладіть обсмажені овочі, додайте лавровий лист.

Крок 7

Зверху викладіть грудинку та ковбаски. Додайте всі спеції.

Крок 8

Викладіть квасолю в горщики. Залийте все гарячою водою або будь-яким бульйоном. Посоліть до смаку.

Крок 9

Розігрійте духовку до 170 градусів і відправте в неї горщик на 60 хвилин.

Крок 10

Готове касуле розкладіть по тарілках, посипте дрібно нарізаною зеленню та відразу подавайте до столу. Страву можна готувати в порційних глиняних горщиках і подавати просто в них.

Касалетка — горщик для касуле Фото: shefdonna.com

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