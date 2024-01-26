Яблучний пиріг: найпростіший рецепт

Зараз саме час готувати смачні й ароматні яблучні пироги. І простішого за цей рецепт вам не знайти.

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Взимку дуже хочеться випити чашку гарячого чаю, або кави зі скибочкою яблучного пирога. І в кожної господині є свій особливий рецепт. Цей, який опублікували на сайті Cucchiaio, простіший за всі інші.

Вам не доведеться випікати окремі коржі, або нарізати яблука тонкими скибочками. І за цим рецептом пиріг вийде навіть у кулінара-початківця.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

300 г борошна;

150 г цукру;

80 г вершкового масла;

3 яйця;

3 яблука;

1 пакетик розпушувача.

Дайте вершковому маслу розм'якшитись при кімнатній температурі. А поки що очистіть яблука та наріжте довільними, не надто великими шматочками. Можете скропити їх лимонним соком, щоб вони не потемніли. У мисці збийте яйця з цукром, доки вони не стануть білими та пишними.

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У цей момент додайте розм'якшене вершкове масло, інтенсивно помішуючи, поки воно повністю не розтане.

Додайте до суміші просіяне борошно та розпушувач і, нарешті, очищені яблука. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти з'єдналися, а яблука рівномірно розподілилися.

Форму змастіть вершковим маслом і посипте борошном, струсіть надлишки. Влийте тісто з яблуками і випікайте в гарячій духовці за температури 180° тридцять-сорок хвилин.

Дістаньте, дайте охолонути пирогу охолонути у формі і дістаньте. Цей яблучний пиріг можна подавати одразу гарячим або ж залишити вистигати і доповнити заварним кремом, або збитими вершками.

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