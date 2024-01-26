Мрія любителів шоколадних батончиків: торт "Снікерс" без випічки
Хрустка основа, ніжне суфле зі сметаною і вареним згущеним молоком, шар карамелі з арахісом — це дуже смачно і красиво!
Щоб приготувати торт "Снікерс" вам знадобляться найпростіші та найдоступніші продукти, а духовку вмикати не доведеться. До того ж торт виходить дуже красивим навіть без додаткового прикрашання. Як ви здогадалися з назви десерту, смак його схожий на популярні шоколадні батончики. Рецептом торта "Снікерс" поділився сайт "ЯБ Поїла".
Вам також знадобиться кругла роз'ємна форма для випічки. Кількість інгредієнтів у рецепті розрахована на форму діаметром 18 см.
Інгредієнти
Основа:
- печиво шоколадне — 200 г;
- какао-порошок — 1 ст. л.;
- масло вершкове — 70 г.
Суфле:
- сметана жирна (або грецький йогурт) — 300 г;
- молоко згущене варене — 300 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — за смаком;
- желатин швидкорозчинний — 20 г;
- вода холодна — 100 г.
Карамель:
- цукор — 100 г;
- молоко (дуже гаряче) — 100 мл;
- борошно пшеничне — 1 ч. л.;
- масло вершкове — 30 г;
- сіль — дрібка;
- арахіс смажений — 100 г.
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Приготування
Крок 1
Желатин розведіть за інструкцією на упаковці.
Крок 2
Сухе шоколадне печиво (крекер або пісочне) подрібніть на крихту за допомогою качалки або блендера.
Крок 3
Додайте в крихту какао, якщо хочете отримати більш насичений шоколадний смак основи торта. Розтопіть вершкове масло будь-яким зручним способом, влийте його в крихту і добре перемішайте лопаткою. Коли маса майже вбере масло, буде зручніше вимісити її руками, щоб усе зібралося в щільну кулю.
Крок 4
Форму вистеліть харчовою плівкою. Борти додатково прокладіть кондитерською стрічкою для складання тортів. Якщо у вас немає такої стрічки, можна взяти щільний канцелярський файл або обкладинку.
Це необхідно, щоб боки торта вийшли рівними і красивими, а торт було легко дістати з форми.
Крок 5
У форму викладіть підготовлену основу для торта, рівномірно розподіліть її по дну і добре утрамбуйте. Це зручно робити коротенькою качалкою або важкою гладкою склянкою.
Крок 6
Приберіть форму з основою торта в холодильник, щоб вона добре застигла.
Крок 7
У глибоку миску викладіть сметану. Додайте ванільний цукор і починайте збивати міксером на середніх обертах. Через хвилину додайте столову ложку вареного згущеного молока. Коли згущене молоко розмішається зі сметаною до однорідності, додайте ще ложку. Так частинами додайте в крем усе згущене молоко.
Крок 8
Спробуйте крем. Якщо він здасться вам недостатньо солодким, додайте цукор або цукрову пудру за смаком.
Крок 9
Розведений желатин влийте в крем тонкою цівкою, продовжуючи збивати на невеликій швидкості.
Крок 10
Перекладіть отриманий однорідний крем у форму з основою торта. Розрівняйте поверхню лопаткою і приберіть у холодильник мінімум на годину до повного застигання.
Крок 11
Коли суфле застигне, приготуйте карамель. На сухій сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору. Додайте вершкове масло, розмішайте щоб масло краще розтопилося і рівномірно змішалося з борошном. Всипте в пательню цукор і активно перемішуйте, поки він повністю не розтопиться.
Крок 12
Коли маса в сковорідці стане однорідною, додайте дрібку солі та повільно влийте гаряче молоко, не перестаючи активно мішати карамельну масу лопаткою. Коли маса знову стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте карамелі охолонути хвилин 7, щоб вона не розтопила шар суфле.
Крок 13
Дістаньте форму з тортом із холодильника. Рівномірно розподіліть по поверхні обсмажений арахіс. Залийте торт карамеллю і відразу ж приберіть назад у холодильник ще години на 2-3 години, щоб карамель стабілізувалася.
Крок 14
Коли торт повністю застигне, дістаньте його з холодильника, зніміть борти форми, обережно приберіть плівку і перекладіть торт на блюдо для подачі.
Торт має дуже гарний вигляд і без додаткової прикраси, але якщо ви хочете домогтися ще більшої схожості з батончиками Snickers, можете полити його зверху розтопленим шоколадом і прибрати в холодильник ще на півгодини. Пам'ятайте, що поливати торт потрібно злегка остиглим шоколадом, щоб він не розтопив суфле і карамель.
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