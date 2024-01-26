Кільця кальмара, тушковані з цибулею та морквою: смачна страва за 30 хвилин

Кільця кальмара, тушковані з цибулею і морквою, не тільки смачні, а й дуже корисні, адже кальмари багаті на білок і мікроелементи.

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Кільця кальмара, тушковані з цибулею та морквою, поєднують у собі ніжність морепродуктів і ароматні овочі. Цей рецепт ідеальний для тих, хто хоче урізноманітнити свій раціон легкими та корисними стравами, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

кільця кальмара — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 2 шт;

оливкова олія — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

зелень (петрушка або кріп) — для прикраси;

вода або біле сухе вино — 100 мл.

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Приготування:

Наріжте цибулю півкільцями, а моркву натріть на крупній тертці. Подрібніть часник. На сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та моркву, обсмажуйте до м'якості овочів на середньому вогні, приблизно 5 хвилин. До овочів додайте кільця кальмара, тушкуйте все разом ще 5 хвилин, часто помішуючи. Влийте в сковороду воду або біле вино, додайте подрібнений часник, сіль і перець за смаком. Тушкуйте під закритою кришкою на невеликому вогні 10-15 хвилин. Готові кільця кальмара викладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню. Подавайте як самостійну страву або з легким гарніром.

Ця страва вирізняється легкістю і витонченим смаком, вона ідеально підійде для вечері або обіду.

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