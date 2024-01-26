Смачний та корисний сніданок: оладки зі шпинату

Усього 25 хвилин — і ви отримаєте незвичайний сніданок. Його можна в охолодженому вигляді взяти із собою, коли ви вирушите у справах.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як щоденний сніданок зробити цікавим та корисним. Рецептом оладок зі шпинатом ресторатор ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ:

180 г борошна;

2 яйця;

200 мл кефіру;

150 г шпинату;

1 ст.л. олії;

½ ч.л. розпушувача;

¼ ч.л. солі;

30 мл олії для смажіння.

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Спочатку в чашу блендера кладемо всі інгредієнти, окрім олії: 180 г борошна, 2 яйця, 200 мл кефіру, 1 ст.л. олії, ½ ч.л. розпушувача, ¼ ч.л. солі та 150 г шпинату. Якщо беремо заморожений шпинат, то потрібно трохи його розморозити та забрати зайву вологу. Перебиваємо всі інгредієнти до однорідної маси.

На велику пательню виливаємо 30 мл олії та розігріваємо її. Викладаємо оладки ложкою та смажимо по 2-3 хвилини з кожного боку до легкої скоринки.

Готову страву подаємо зі сметаною чи іншим соусом. Зокрема, оладки можна їсти в холодному стані, тому можете брати їх із собою на роботу, в школу чи в інших справах.

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