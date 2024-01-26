Рецепт пісного борщу з карасями
Зазвичай борщ асоціюється з мʼясом та сметаною. Втім, його можна приготувати так, щоб страва була пісною.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом борщу, який можна їсти навіть під час посту. Відомий ресторатор пропонує приготувати страву з карасями.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2 л води (+150 мл для овочів);
- 6 невеликих карасів;
- 1 великий буряк;
- 1 середня цибуля;
- 4 середні картоплі;
- 1 середня морква;
- 200 мл домашнього томатного соку;
- 200 г свіжої капусти;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- 2 лаврових листи;
- 3 горошини духмяного перцю;
- 1 ст. л. борошна;
- 3 ст. л. соняшникової олії;
- сіль та перець до смаку.
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Для початку чистимо карасі від луски та нутрощів. Миємо під проточною водою та сушимо.
Солимо рибу з обох боків та паніруємо в борошні (на це піде близько 1 ст. л. борошна).
Розігріваємо пательню з 2 ст. л. олії та добре обсмажуємо рибу з обох сторін до рум’яної скоринки. Кладемо її на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
Чистимо 1 великий буряк, 1 середню цибулину, 4 середні картоплини та 1 середню морквину. Цибулю ріжемо кубиком, а моркву з буряком натираємо на тертці.
Цибулю обсмажуємо у глибокій пательні з 1 ст. л. олії до м’якості. Додаємо моркву і буряк, вливаємо 200 мл домашнього томатного соку і тушкуємо все разом кілька хвилин. Після цього додаємо 150 мл води, доводимо до кипіння і тушкуємо на повільному вогні 10 хвилин.
Картоплю ріжемо невеликими кубиками, кладемо в каструлю і додаємо 2 л води. Варимо на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин.
Шаткуємо 200 г свіжої капусти, додаємо в каструлю та варимо ще протягом 10 хвилин.
Додаємо в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залишаємо на повільному вогні на 5 хвилин.
Після цього додаємо до борщу карасі та варимо все разом ще протягом кількох хвилин. Подаємо першу страву з карасиком у тарілці. Тому має вийти приблизно 6 порцій.
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