7 продуктів, які здатні покращити вашу пам'ять

Проблеми з пам’ять зазвичай виникають у людей поважного віку. Це природний процес, який виникає через старіння. Однак, трапляються випадки, коли проблеми з пам'яттю виникають у людей молодого та середнього віку. Все через те, що серед основних причин, через які у людини виникає погіршення пам’яті звісно є стрес, неправильне харчування, недосипання.

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Саме тому для профілактики та покращення функцій мозку лікарі та дієтологи рекомендують включити в раціон продукти, які допомагають стимулювати мозок та покращують пам’ять. Фокус підготував список продуктів, які здатні в цьому допомогти.

Існує кілька продуктів, які відомі за їхню користь для покращення пам'яті та когнітивних функцій. Ось деякі з них:

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Броколі

Броколі є відмінним джерелом ряду поживних речовин, які можуть сприяти покращенню пам'яті. Вони містять велику кількість антиоксидантів, які захищають мозок від пошкоджень. Броколі також містить вітаміни К і С, які можуть посилити функцію мозку і пам'ять. Крім того, броколі містить сполуки, які називаються скваленинами, які притримуються мозкових клітин і можуть заохочувати формування нових нейронних з'єднань, що корисно для покращення пам'яті.

Отже, броколі може бути корисним додатком до вашого раціону, якщо ви хочете покращити пам'ять.

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Какао

Какао часто називають "натуральним стимулятором мозку" та "продуктом для покращення пам'яті". Він містить різні сполуки, які можуть мати позитивний вплив на функцію мозку. Два ключових компоненти, які допомагають у поліпшенні пам'яті, це катехіни та флавоноли.

Катехіни — це антиоксиданти, які присутні у какао. Вони можуть поліпшити кровообіг та стимулювати вироблення білків, які сприяють росту та збереженню клітин мозку. Флавоноли також знайдені у какао і мають властивості зменшення запалення та покращення функції кровоносних судин, що може позитивно вплинути на пам'ять.

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Авокадо

Авокадо є харчовим продуктом, який може сприяти поліпшенню пам'яті. Фрукт містить мононенасичені жири, які можуть підтримувати здоров'я мозку та функції пам'яті. Крім того, авокадо багате на вітаміни B, C та E, а також на фолієву кислоту, які сприяють поліпшенню когнітивних функцій.

Рекомендується вживати авокадо в раціоні разом з іншими продуктами, що підтримують здоров'я мозку, такими як риба, горіхи та оливкова олія.

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Волоські горіхи

Волоські горіхи дійсно відомі своїми корисними властивостями для покращення пам'яті. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які є основою здоров'я мозку. Омега-3 сприяє поліпшенню функцій мозку, включаючи пам'ять і когнітивні здібності.

Волоські горіхи також містять вітаміни E та B-комплексу, які сприяють зміцненню нервової системи і поліпшенню пам'яті. Крім того, вони містять антиоксиданти, які захищають мозок від ушкоджень вільними радикалами.

Рекомендується споживати волоські горіхи в мірних кількостях — до 1-2 горішків на день. Їх можна включати до різноманітних страв або споживати як перекусочний продукт. Однак, як і з будь-якими продуктами, важливо дотримуватися розумних порцій і не переїдати.

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Куркума

Куркума — рослина, що використовується в традиційній медицині для різних цілей, включаючи поліпшення пам'яті. Основний активний компонент куркуми — куркумін — відомий своїми протизапальними, антиоксидантними та нейропротективними властивостями.

Деякі дослідження показують, що куркумін може мати позитивний вплив на пам'ять і когнітивні функції. Він вважається важливим фактором у попередженні нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

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Шпинат

Шпинат містить велику кількість поживних речовин, які можуть сприяти покращенню пам'яті. Він багатий на вітаміни К та А, які відіграють важливу роль у збереженні та покращенні когнітивних функцій. Вітамін К допомагає в утворенні нових зв'язків між нейронами, тим самим покращуючи пам'ять.

Крім того, шпинат містить антиоксиданти, такі як лутеїн та зеаксантин, які можуть захищати мозок від пошкоджень. Вони допомагають зменшити ризик розвитку погіршення пам'яті та нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера.

Шпинат має також високий вміст заліза, яке може підтримувати здорову циркуляцію крові в органах, в тому числі й у мозку. Це може покращити постачання кисню та поживних речовин до мозку, що є важливим для збереження та покращення пам'яті.

Фото: Freepik

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння містить багато корисних речовин, таких як олія, амінокислоти та вітаміни, що можуть виявитися корисними для мозку та пам'яті.

Втім, важливо пам'ятати, що дієтарні додатки, такі як гарбузове насіння, какао, куркума та інші не є магічним засобом для покращення пам'яті. Щоб підтримувати здоровий мозок та пам'ять, рекомендується поєднувати різноманітні способи, такі як здоровий харчовий раціон, фізична активність, психологічна стимуляція та достатній відпочинок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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