Чи можна поливати кімнатні рослини розталим снігом: що кажуть експерти

Як і дощова, тала вода прекрасно підходить для поливу кімнатних рослин. Вона містить оксид азоту, що чинить благотворну дію на квіти.

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Досвідчені квітникарі часто використовують дощову воду для поливу кімнатних рослин. Ті ж, хто ще більш просунутий у цій темі, взимку замінюють дощову воду талим снігом. Але чи корисний сніг для поливу кімнатних рослин? Дезіре Томсон, садівниця з Gardening Services London, і Джена Лорейн з лондонської компанії Fantastic Services пояснили, в чому користь талого снігу.

"Снігова вода, як і дощова, чудово підходить для поливу і підживлення кімнатних рослин", — стверджує Лорейн.

Зі свого боку Томсон уточнює:

"Сніг містить оксид азоту, який є свого роду натуральним добривом. Він також стимулює проростання насіння і відіграє величезну роль у розвитку коренів. Оксид азоту також може підвищити стійкість рослини до хвороб і допомогти їй переносити посуху. Крім того, це може прискорити процес цвітіння".

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Як поливати кімнатні рослини снігом?

"Одна з найкращих особливостей снігу — те, що його легше збирати, ніж дощову воду. Просто вийдіть на вулицю і зберіть чистий сніг у великі відра. Потім залиште відра у ванній і почекайте, поки розтане сніг. Якщо ви покладете сніг прямо на ґрунт своїх рослин, найімовірніше, холод їх шокує. Вражена рослина може перестати рости або навіть загинути", — пояснює Лорейн.

Наберіть сніг у відра і поставте його у ванній, щоб він розтанув Фото: Getty Images

Після того як сніг розтане, переконайтеся, що температура води становить 21-23 градуси Цельсія. Після цього процідіть розталий сніг через дрібне сито, якщо в ньому є сміття. У підсумку у вас залишиться чиста вода, яка ідеально підходить для будь-якого типу кімнатних рослин.

Крім того факту, що талий сніг дає кімнатним рослинам оксид азоту, є ще одна причина, чому вона краща за водопровідну. Остання не завжди корисна для рослин через хлор та інші хімікати, що містяться в ній. Пом'якшена вода може бути особливо проблематичною, оскільки вона містить солі, які накопичуються в ґрунті, що може уповільнити ріст або зрештою вбити рослини.

Сніг, що розтанув, позбавлений цих проблем.

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