Смачний хліб власноруч: як спекти і що в нього додати

У вас вийде смачний хліб зі скибочками яблук і волоськими горіхами. Корисний і смачний рецепт, що підходить для будь-якого випадку: від сніданку до аперитиву.

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Домашній хліб із яблуками та волоськими горіхами приготувати в домашніх умовах нескладно: достатньо дотримуватися часу закваски, і в результаті вийде ароматний буханець із насиченим смаком. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Тісто напівцільнозернове і не містить жирів, таких як рослинна олія або вершкове масло, яблука надають аромату, а горіхи приємної хрусткості. Хліб із яблук і волоських горіхів дуже універсальний, з ним виходять чудові бутерброди на сніданок.

Хліб із яблуками та волоськими горіхами

Інгредієнти:

300 г борошна;

200 г цільнозернового борошна;

½ кубика свіжих пивних дріжджів (12,5 г);

1 столова ложка рідкого меду (типу акації);

2 яблука;;

40 г ядер волоських горіхів

300 г води кімнатної температури;

9 г солі;

манне борошно для присипки.

Почніть готувати яблучно-горіховий хліб, змішавши два види борошна. У невеликій мисці розчиніть пивні дріжджі в 50 мл води, взятої із загальної кількості, додайте ложку меду і перелийте все у велику миску. Додайте заздалегідь змішане борошно. В останню чергу додайте сіль. Ретельно перемішайте і залиште приблизно на десять хвилин.

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Це допоможе тісту схопитися. Тим часом крупно нарізаємо ядра волоських горіхів і, очистивши їх від шкірки, нарізаємо кубиками яблука. Викладіть усе ще липке тісто на посипану борошном робочу поверхню. Замішуйте, кілька разів складаючи його на себе, поки воно не стане еластичним.

Спочатку додайте волоські горіхи, а потім потроху яблука, вмішуючи їх у складки тіста. Коли волоські горіхи і яблука повністю змішаються, сформуйте кулю, помістіть суміш у миску і накрийте плівкою. Залиште в захищеному місці (наприклад, у вимкненій духовці) приблизно на годину або поки він не збільшиться вдвічі.

Використовуючи лопаточку, акуратно переверніть тісто на посипану борошном поверхню. Складіть тісто від країв до центру: спочатку правий бік, потім лівий, потім верхній і, нарешті, нижній, щоб утворився "пакет". Переверніть його і розкачайте проти годинникової стрілки по робочій поверхні, поки не утвориться буханець. Застеліть деко папером для випічки. Помістіть буханку в центр і рясно посипте її манним борошном. Накрийте хліб чистою тканиною і поставте в захищене місце для підйому приблизно на годину (або принаймні поки він не збільшиться в об'ємі вдвічі). Нагрійте духовку до 250°. Зніміть із хліба тканину і надріжте поверхню ножем, утворюючи хрест. Поставте в духовку і готуйте 15 хвилин. Зменшіть температуру до 200° і продовжуйте готувати ще 15 хвилин. Зменшіть температуру ще до 170° і продовжуйте ще 15 хвилин, стежачи за ступенем підрум'янювання хліба.

Вимкніть духовку, коли скоринка набуде красивого коричневого кольору. Залиште дверцята напіввідкритими і дайте хлібу постояти 5 хвилин. Вийміть із духовки і дайте охолонути. Яблучно-горіховий хліб готовий.

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