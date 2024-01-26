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Філолог розповів, як правильно звертатися до жінок (відео)

олександр авраменко, українська мова, правила української мови, як звертатися до жінок, пані як наголошувати
Фото: Getty Images | Фото ілюстративне

Часто на публіці можна почути фразу: "Шановні пані та панове". Втім, як правильно наголошувати перше звернення?

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно звертатися до жінок на офіційних заходах. Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Часто на офіційних подіях можна почути фразу: "Шановні пані та панове". Втім, як правильно наголошувати перше звернення? Є варіанти і з першим складом, і з другим.

Пані — невідмінюване слово, тому звертаття в множині нормативне. Зазвичай це "пАні". Проте окремі мовознавці радять наголошувати на останньому складі. А словник Бориса Грінченка подає слово "пані" з подвійним наголосом. Адже наголос на останньому складі точно вказує на те, що звертаються до багатьох жінок, а не до однієї.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — педагог, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками правильного використання української мови, у яких закликає викорінювати суржик.

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