Бабка з рисом, родзинками та сиром: страва, вигадана українськими господинями (відео)

Бабка з рисом — це неймовірно смачна, ароматна та ситна страва, яка подарує вам справжнє гастрономічне задоволення.

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Бабка з рисом, родзинками та кисломолочним сиром — це солодка, пишна та витончена страва, яка нагадає вам про домашній затишок і дитячі спогади. Це чудовий вибір для сімейного чаювання або святкового столу. Рецептом поділилися на YouTube-каналі"Всесвіт рецептів".

Інгредієнти:

рис — 1 склянка;

родзинки — 100 г;

сир — 300 г;

яйця — 3 шт;

цукор — 100 г

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка;

масло вершкове — 50 г;

сметана — 2 ст.л.;

панірувальні сухарі для посипання форми.

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Приготування:

Крок 1. Рис відваріть до готовності, відкиньте на сито і дайте охолонути. Ізюм замочіть у теплій воді на 10 хвилин, потім обсушіть. Сир протріть через сито або збийте блендером для однорідності.

Крок 2. Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пишності. Додайте в яєчну масу сир, рис, родзинки і дрібку солі, ретельно перемішайте. Введіть розм'якшене вершкове масло і сметану, ще раз перемішайте.

Крок 3. Форму для випікання змастіть маслом і посипте панірувальними сухарями.

Викладіть у форму тісто і розрівняйте поверхню. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці протягом 45-50 хвилин до золотистого кольору.

Крок 4. Готову бабку остудіть, акуратно витягніть із форми та подавайте, нарізавши на порційні шматочки. За бажанням можна прикрасити цукровою пудрою або свіжими фруктами.

Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву бажаним гостем на вашому столі.

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