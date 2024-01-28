Традиційний рататуй: дуже смачна страва французької кухні

Рататуй — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Ця страва стане окрасою вашого столу та чудовим способом насолодитися розмаїттям овочів.

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Традиційний рататуй — це ароматна, яскрава та поживна страва французької кухні. Цей овочевий гарнір, зроблений зі свіжих інгредієнтів, являє собою справжній калейдоскоп смаків і кольорів. За словами шеф-кухаря Жоеля Робюшона, секрет хорошого рататуя полягає в тому, щоб готувати овочі окремо, щоб кожен із них мав свій неповторний смак. Ви можете пропустити цей крок і обов'язково обсмажити хоча б цибулю та часник перед додаванням решти овочів, повідомляє Taste Atlas.

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

цукіні — 2 шт;

червоний болгарський перець — 2 шт;

жовтий болгарський перець — 2 шт;

помідори — 4 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

оливкова олія — 100 мл;

чебрець (свіжий або сушений) — 1 ч.л.;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Баклажани та цукіні наріжте кружальцями завтовшки близько 5 мм. Посоліть і залиште на 15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Болгарський перець наріжте кружальцями, очистіть від насіння. Помідори наріжте кружечками. Цибулю та часник дрібно наріжте.

Крок 2. У глибокій сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю до прозорості.

Додайте часник і тушкуйте ще 1-2 хвилини. Додайте помідори, чебрець, сіль і перець. Тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.

Крок 3. У форму для запікання викладіть шарами овочі: почніть із баклажанів, потім цукіні, перець, поверх помідори з цибулею і часником. Повторіть шари, поки не закінчаться інгредієнти.

Крок 4. Запікайте в духовці за температури 180 градусів Цельсія протягом 40-45 хвилин.

Крок 5. Готовий рататуй подавайте гарячим як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби.

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