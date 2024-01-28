Пісочні кільця з мигдальними пластівцями: простий рецепт ароматної випічки

Апетитні та хрусткі колечка стануть вишуканим частуванням для всієї родини. Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву однією з улюблених у вашому кулінарному репертуарі.

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Пісочне тісто — класична основа для багатьох десертів. Кільця з пісочного тіста з мигдальними пластівцями — це хрустке й ароматне частування, яке стане чудовим доповненням до чаю або кави, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вершкове масло (кімнатної температури) — 150 г;

цукор — 100 г;

яйце — 1 шт;

ванільний цукор — 1 пакетик;

мигдальні пластівці — 100 г;

розпушувач тіста — 1 ч.л.;

дрібка солі.

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Приготування:

Крок 1. У мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю. В іншій мисці збийте вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишності. Додайте яйце до суміші масла і цукру, добре перемішайте. Поступово вводьте борошняну суміш, замішуючи м'яке, але не липке тісто. Тісто приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Крок 2. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. На посипаній борошном поверхні розкачайте тісто в пласт завтовшки близько 5 мм. Виріжте круглою формою кільця, в середині кожного кільця зробіть отвір меншою формою. Обваляйте кожне кільце в мигдальних пластівцях.

Крок 3. Викладіть колечка на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Крок 4. Подавайте кільця з пісочного тіста з мигдальними пластівцями остиглими. Вони ідеально підійдуть до ранкової кави або вечірнього чаю.

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