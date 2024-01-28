Тушкована капуста, як у бабусі: простий рецепт бюджетної страви

Тушкована капуста — це неймовірно смачна та корисна страва, яка обов'язково має бути присутня у вашому кулінарному арсеналі. Простота інгредієнтів і легкість приготування роблять її ідеальним вибором для будь-якого випадку.

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Тушкована капуста — це класична страва, яка ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Ця страва відрізняється своєю простотою приготування і неймовірним смаком, пише РБК-Україна.

Інгредієнти:

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 2 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

томатна паста — 2 ст.л.;

рослинна олія — 3 ст.л.;

часник — 2 зубчики;

яблучний оцет — 1 ст.л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль, перець — за смаком;

вода — 100 мл;

кріп, петрушка — для подачі.

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Приготування:

Крок 1. Капусту дрібно нашаткуйте. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю наріжте півкільцями. Часник дрібно наріжте.

Крок 2. У глибокій пательні або каструлі розігрійте рослинну олію. Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву та обсмажуйте ще 3-4 хвилини. Додайте капусту, перемішайте і тушкуйте під кришкою на повільному вогні 10 хвилин. Введіть томатну пасту, цукор, сіль, перець і яблучний оцет. Додайте трохи води, щоб капуста не пригорала.

Крок 3. Тушкуйте під кришкою ще 20-25 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додайте часник.

Крок 4. Подавайте тушковану капусту гарячою, посипавши свіжими кропом і петрушкою. Чудово смакує з картопляним пюре або відвареним м'ясом.

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