Навіщо досвідчені господині насипають сіль у раковину: простий лайфхак для підтримання чистоти

Використання солі для очищення та дезінфекції раковини — це простий і ефективний спосіб підтримання чистоти на вашій кухні.

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Сіль — це не просто важлива приправа в кулінарії, а й універсальний засіб для підтримання чистоти і порядку на кухні. Досвідчені господині знають кілька незвичайних способів використання солі, зокрема й для очищення раковини, пише УНІАН.

Навіщо насипати сіль у раковину

1. Природний абразив

Сіль є натуральним абразивним засобом. Це означає, що вона допомагає видаляти застарілі плями і накип без подряпин на поверхні раковини.

2. Дезінфекція.

Сіль має антибактеріальні властивості. Це робить її чудовим вибором для усунення бактерій і неприємних запахів.

3. Боротьба із засміченнями.

Сіль може допомогти зруйнувати жирні відкладення і дрібні засмічення в зливі раковини.

4. Усунення запахів.

Якщо на вашій кухні є неприємні запахи, насипання солі в раковину допоможе нейтралізувати їх.

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Як використовувати сіль для чищення раковини

Сіль для прочищення труб може бути такою ж ефективною, як готові хімічні суміші.

Видалення плям і накипу:

насипте грубу сіль на поверхню раковини;

використовуйте губку або ганчірку, щоб акуратно потерти плями;

обполосніть раковину теплою водою.

Дезінфекція та усунення запахів:

насипте сіль навколо зливу раковини;

залиште на кілька годин або на ніч;

промийте злив теплою водою.

Запобігання засмічень:

регулярно насипайте сіль у злив раковини;

дайте постояти кілька хвилин і промийте гарячою водою.

Завдяки своїм абразивним і антибактеріальним властивостям, сіль є незамінним помічником у боротьбі з брудом, бактеріями та неприємними запахами. Спробуйте цей метод, і ви здивуєтеся, наскільки легко і доступно можна підтримувати чистоту за допомогою звичайної кухонної солі.

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