Найбільший у світі: лайнер Icon of the Seas завтра вирушить у свій перший круїз
Icon of the Seas компанії Royal Caribbean, найбільший у світі круїзний лайнер, вирушить у своє перше плавання з Маямі. На борту величезного лайнера є триповерхові таунхауси і цілий парк для прогулянок.
Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas компанії Royal Caribbean, став сенсацією ще до того, як вирушив у пробне плавання. У нього 19 палуб, 40 ресторанів і величезний парк із 33 000 рослин. А насолоджуватися круїзом можуть 5610 гостей. Про це пише Miami Herald.
У свій перший круїз лайнер "Ікона морів" вирушить уже найближчим часом із порту Маямі. Але журналісти вже побували на борту грандіозного судна.
Особливу увагу на борту привертає гігантська п'ятипалубна сферична конструкція, названа "Перлиною". Прямо під нею розташовані величні сходи, що нагадують італійський палац, які ведуть гостей до кафе з одного боку і до латиноамериканського нічного клубу з іншого.
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"Одна з причин, через яку існує "Перлина", — це вид на океан із серця корабля", — сказав Джей Шнайдер, директор з інновацій продуктів Royal Caribbean.
Величезний лайнер базуватиметься в Маямі, зосередившись на тижневих або коротших поїздках на Кариби. Тут же розташована штаб-квартира Royal Caribbean International.
На борту лайнера понад 40 ресторанів і питних закладів, триповерхові таунхауси для великих родин і понад 33 000 рослин у так званому Центральному парку, одному з його районів.
У четвер вдень близько 1000 осіб відвідали Icon і його 19 палуб. Переважно це були представники ЗМІ та співробітники Royal Caribbean. Потім увечері співробітники вирушили у дводенний демонстраційний круїз на Багами. Royal Caribbean запропонує ще кілька коротких поїздок для них, їхніх сімей, а потім турагентів і VIP-персон. Усе це відбувається напередодні першого публічного круїзу, запланованого на 27 січня.
Icon of the Seas — перший новий клас кораблів Royal Caribbean за майже десятиліття. На борту 2850 кают, 18 гостьових палуб, 7 басейнів, а стежить за цим усім екіпаж з 2350 осіб. Експерти круїзної індустрії вважають його наразі найбільшим круїзним лайнером у світі.
Одна головна мета "Ікони морів" — надати те, що керівник Royal Caribbean назвав "неперевершеними водними враженнями", або максимально оточити пасажирів водою чи океаном. Це означає, що басейни виходять на море (один з них розташований на одному краю корабля) і навіть ліжка, які можна відрегулювати так, щоб вони були звернені до океану.
За словами Шнайдера, Royal Caribbean також хотіла поліпшити свою гру у сфері обслуговування сімей, харчування та розваг. На найвищому рівні розташований клуб Empire Supper Club, який пропонує обід із 8 страв, включно з ікрою і яловичиною вагю. Кожна страва там поєднується з напоєм. Однак більшість закусочних є повсякденними, як-от сімейний італійський ресторан і кафе Pearl, де готують свіжі сендвічі, готові салати та десерти. Izumu пропонує японську вуличну їжу та японське морозиво тайякі, а в Icon є ще кілька столів Hibachi.
Розкіш Icon має свою ціну. Тижневий круїз Карибським морем коштує близько 3500 доларів на двох у середній каюті. Для тих, хто шукає більше розкоші, Ultimate Family Townhouse — триповерховий люкс зі столами з сенсорним екраном і гіркою — може коштувати до 100 000 доларів за поїздку. Royal Loft, призначений для заможних дорослих, пропонує дві спальні, окрему гідромасажну ванну і просторий балкон за ціною від 40 000 доларів.
Icon також виступає за екологічну відповідальність. Він працює на зрідженому природному газі, переробляє власні відходи та виробляє власну воду.
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