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Печінковий торт із "секретом": простий рецепт усіма улюбленої закуски (відео)
Тетяна Ковальчук
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Печінковий торт із часниковим майонезом здивує вашу сім'ю та гостей незвичайним поєднанням смаків. Подавайте його як закуску і насолоджуйтеся кожним шматочком.
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Печінковий торт — це оригінальна та вишукана страва, що ідеально підходить як для урочистої вечері, так і для сімейного обіду. Додавання часникового майонезу надає страві пікантного та насиченого смаку. Рецептом поділилася Iryna Savka.
Інгредієнти:
- печінка будь-яка — 500 г;
- цибуля — 5 шт. (велика кількість цибулі й буде нашим "секретом");
- яйця — 3 шт;
- борошно — 3 ст.л.;
- молоко — 100 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія або шматочок сала — для смаження;
- майонез — для змащування;
- часник — 2-3 зубчики.
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Приготування:
- Ретельно промийте печінку, видаліть жилки.
- У блендері перекрутіть печінку до стану пасти.
- Збийте яйця із сіллю та перцем до пишності.
- Додайте борошно і молоко, ретельно перемішайте до однорідності.
- З'єднайте яєчну суміш із подрібненою печінкою.
- На середньому вогні розігрійте сковороду, змастіть салом.
- Виливайте порції тіста, формуючи тонкі млинці, та обсмажуйте їх з обох боків.
- Готові млинці викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
- Пропустіть через часникодавку зубчики часнику.
- Змішайте майонез із часником до однорідного стану.
- На сервірувальне блюдо викладіть перший печінковий млинець. Змастіть його часниковим майонезом. Повторюйте процес, чергуючи млинці та майонез до закінчення інгредієнтів.
- Покрийте весь торт тонким шаром часникового майонезу. Для прикраси можна використовувати свіжу зелень або тертий яєчний жовток.
- Дайте торту просочитися в холодильнику кілька годин.
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