Риба, смажена в кунжуті: мінімум часу і максимум позитивних емоцій
Рибне філе в кунжуті — це вишукана і проста в приготуванні страва, яка потішить вас і ваших близьких своїм чудовим смаком і ароматом. Цей рецепт легко адаптується під будь-які види риби, даючи змогу щоразу відкривати нові гастрономічні відчуття.
Рибне філе, обсмажене в кунжутному паніруванні — це ідеальна стра ва для тих, хто полюбляє поєднання ніжного смаку риби з хрусткою скоринкою. Кунжут додає унікального аромату, роблячи страву не тільки смачною, а й візуально привабливою, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- рибне філе (будь-яке на ваш вибір) — 500 г;
- кунжут — 100 г;
- яйце — 1 шт;
- борошно — 2 ст.л.;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- лимон — для подачі.
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Приготування:
- Рибне філе промийте та обсушіть паперовим рушником.
- Поріжте філе на порційні шматочки. Посоліть і поперчіть рибу за смаком.
- В одній тарілці розмішайте борошно. В іншій тарілці збийте яйце. У третій тарілці викладіть кунжут.
- Кожен шматочок риби обваляйте спочатку в борошні, потім занурте у збите яйце.
- Після цього обваляйте шматочок риби в кунжуті, щоб він повністю покрився насінням.
- У сковороді розігрійте олію. Викладайте рибу й обсмажуйте з кожного боку до золотистої скоринки.
- Готове рибне філе подавайте гарячим, скропивши свіжовичавленим лимонним соком.
Як гарнір чудово підійдуть овочевий салат або легкі гарніри, як-от кускус або відварений рис.
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