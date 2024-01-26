Хрустка піта з начинкою: рецепт апетитного перекусу (відео)

Хрустка піта з м'ясною начинкою — неймовірно смачна та ситна страва. Її можна готувати як перекус на роботу або в школу.

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Піта — це хрусткий коржик, який є одним із головних представників левантійської кухні. Він розрізається навпіл — і виходить дві кишеньки, куди поміщається будь-яка начинка. Як його приготувати в домашніх умовах, розповіла кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Смачна і повітряна піта в духовці

Інгредієнти:

тепла вода — 250 мл;

свіжі дріжджі — 21 г (сухі — 7 г);

цукор — 0,5 ст. л;

борошно — 400 г;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

болгарський перець — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

куряча грудка — 300 г;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі, цукор і половину борошна і залишити все на 15 хвилин. Потім влити туди ж рослинну олію, додати сіль і борошно, що залишилося, замісити тісто, прибрати його в тепле місце на одну годину.

Тісто розділити на шість частин, сформувати коржі та дати їм постояти 20 хвилин. Духовку розігріти до 250 градусів, деко теж нагріти. Викласти на нього коржі та випікати 8-10 хвилин.

Для начинки обсмажити цибулю, перець, курячу грудку, додати сметану і тушкувати до готовності.

Гарячі коржі прибрати в пакет, дати їм полежати 15 хвилин і начинити за смаком.

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