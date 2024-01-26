Torta Caprese: як приготувати дивовижний італійський десерт

Цей італійський десерт можна без особливих труднощів приготувати вдома. Головне — чітко дотримуватися рецепта.

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Торт "Капрезе" (Torta Caprese) — популярний італійський десерт. Це шоколадно-горіховий торт, який особливо люблять у Неаполі. Він названий на честь острова Капрі, звідки бере свій початок. Як його приготувати в домашніх умовах, розповіли в кулінарному блозі "Торти. Капкейки. Рецепти".

Торт "Капрезе"

Інгредієнти:

мигдаль — 150 г;

шоколад темний — 140 г;

масло вершкове 82% — 140 г;

тростинний цукор — 85 г;

яйця — 3 шт;

лікер "Амаретто" — 5 г;

сіль — дрібка;

какао для обсипання.

Спосіб приготування:

Мигдаль перебити блендером до дуже дрібної крихти, шоколад розтопити, яйця розділити на білки і жовтки. Вершкове масло кімнатної температури збити з половиною цукру, ввести жовтки по одному, добре збиваючи щоразу.

Вилити лікер і остиглий шоколад, усе добре перемішати, додати мигдалеву крихту і ще раз перемішати.

Білки збити з сіллю і, поступово додаючи цукор, збити меренгу. Меренгу частинами додати до тіста і добре об'єднати.

Форму обернути фольгою (якщо вона без дна) і поставити на деко, тісто перекласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 40 хвилин.

Готовий десерт остудити, посипати какао.

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