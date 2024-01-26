Скумбрія в овочевому соусі: рецепт смачної риби (відео)
Овочевий соус і запечена з приправами скумбрія дають приголомшливий смак. Така страва прикрасить будь-яке меню.
Хочеться смачної риби? Тоді приготуйте скумбрію з овочевим соусом за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Вона виходить дуже ніжна й апетитна.
Скумбрія з овочевим соусом
Інгредієнти:
- свіжа скумбрія — 1 шт;
- помідори — 2-3 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 3-4 зубчики;
- чебрець — 1 гілочка;
- чилі сушений -1/2 ч. л;
- вершки (30%+) — 100 мл;
- сіль і перець — за смаком;
- каперси — 3-4 шт;
- анчоус філе — 2 шт.
Спосіб приготування:
Овочі почистити, помити, розрізати великими шматками, запекти в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
Скумбрію помити, обробити на філе, видалити реберні кістки і пінцетом прибрати смужку з хребетних кісток. Посипати філе сіллю, перцем і сушеним чилі. З іншого боку змастити скумбрію олією і відправити на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Запікати її потрібно шкіркою догори.
Овочі подрібнити в блендері, додавши вершки, процідити соус через сито, щоб була однорідна текстура. У готовий соус додати каперси з анчоусами.
При подачі полити скумбрію цим соусом.
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