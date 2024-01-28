Лайт
Ватрушки з картоплею: рецепт домашньої випічки з бюджетних продуктів
Тетяна Ковальчук
137
Ватрушки з картопляною начинкою — це проста, але дуже смачна і ситна страва, яка обов'язково сподобається всій родині.
Related video
Ватрушки з картоплею — ідеальний варіант для ситного сніданку або вечері. Ця страва поєднує в собі простоту приготування та неймовірний смак. Подавайте ці булочки самі по собі або як доповнення до інших страв, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Тісто:
- борошно — 500 г;
- тепле молоко — 250 мл;
- сухі дріжджі — 7 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — ½ ч.л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Начинка:
- картопля — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль, перець — за смаком.
Читайте також:
Шарлотка з яблуками та корицею в духовці
Домашній яблучний пиріг із корицею
Приготування
Приготування тіста.
- У теплому молоці розчиніть дріжджі та цукор, залиште на 15 хвилин.
- У велику миску просійте борошно, додайте сіль, потім молочно-дріжджову суміш і олію.
- Замісіть тісто до еластичності та залиште в теплому місці на 1 годину.
Приготування начинки.
- Картоплю відваріть до готовності, зробіть пюре.
- Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистості.
- З'єднайте картопляне пюре зі смаженою цибулею, приправте сіллю та перцем.
Формування ватрушок.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Розділіть тісто на рівні частини, сформуйте круглі коржі.
- У центрі кожного коржа зробіть заглиблення і викладіть начинку.
Випікання.
- Викладіть ватрушки на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в духовці близько 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Подача.
- Готові ватрушки подавайте теплими. Вони чудово поєднуються з чашкою чаю або кави.
Читайте також:
Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу
Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви