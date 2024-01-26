Прованський соус Тапенада: смачно з сиром, хлібом і макаронами

Готується тапенада з каперсів, оливок і анчоусів. Додатково густий соус приправляють лимонним соком, часником і оливковою олією.

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Тапенада — це класичний соус французької кухні, який іноді подають як самостійну закуску. Особливо популярний соус у Провансі, завдяки якому й отримав свою назву: місцеві жителі словом "тапен" називають каперси. Рецептом соусу поділився сайт Shef Donna.

Подають тапенаду як намазку з хлібом або крекерами, а також як соус до сиру, овочів або макаронів.

Прованський соус Тапенада Фото: shefdonna.com

Інгредієнти:

оливки — 200 г;

каперси — 2 ст. л.;

філе анчоусів — 4-5 шт;

оливкова олія холодного віджиму — 4 ст. л.;

базилік і петрушка — кілька гілочок;

часник — 2 зубчики;

сік 1/2 лимона;

морська сіль — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Для цього рецепта можна взяти оливки або маслини — колір значення не має. Попередньо видаліть кісточки, якщо вони є.

Крок 2

Вичавіть сік із половини лимона і процідіть. Часник пропустіть через прес.

Крок 3

Якщо у вас цілі анчоуси, видаліть із них хребти. За бажанням, анчоуси можна не додавати взагалі. На відміну від каперсів, це необов'язковий інгредієнт.

Крок 4

Покладіть у чашу блендера каперси, маслини, оливки, філе анчоусів і часник.

Крок 5

Влийте лимонний сік і оливкову олію.

Крок 6

Додайте нарізані петрушку та базилік. Якщо готуєте соус без анчоусів, посоліть за смаком.

Крок 7

У режимі "імпульс" подрібніть інгредієнти в густий соус, але так, щоб залишилися дрібні шматочки — це буде смачніше.

Крок 8

Якщо ви приготували соусу більше, ніж можна з'їсти за один раз, приберіть його в холодильник. Так він може зберігатися кілька днів.

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