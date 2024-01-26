Прованський соус Тапенада: смачно з сиром, хлібом і макаронами
Готується тапенада з каперсів, оливок і анчоусів. Додатково густий соус приправляють лимонним соком, часником і оливковою олією.
Тапенада — це класичний соус французької кухні, який іноді подають як самостійну закуску. Особливо популярний соус у Провансі, завдяки якому й отримав свою назву: місцеві жителі словом "тапен" називають каперси. Рецептом соусу поділився сайт Shef Donna.
Подають тапенаду як намазку з хлібом або крекерами, а також як соус до сиру, овочів або макаронів.
Інгредієнти:
- оливки — 200 г;
- каперси — 2 ст. л.;
- філе анчоусів — 4-5 шт;
- оливкова олія холодного віджиму — 4 ст. л.;
- базилік і петрушка — кілька гілочок;
- часник — 2 зубчики;
- сік 1/2 лимона;
- морська сіль — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Для цього рецепта можна взяти оливки або маслини — колір значення не має. Попередньо видаліть кісточки, якщо вони є.
Крок 2
Вичавіть сік із половини лимона і процідіть. Часник пропустіть через прес.
Крок 3
Якщо у вас цілі анчоуси, видаліть із них хребти. За бажанням, анчоуси можна не додавати взагалі. На відміну від каперсів, це необов'язковий інгредієнт.
Крок 4
Покладіть у чашу блендера каперси, маслини, оливки, філе анчоусів і часник.
Крок 5
Влийте лимонний сік і оливкову олію.
Крок 6
Додайте нарізані петрушку та базилік. Якщо готуєте соус без анчоусів, посоліть за смаком.
Крок 7
У режимі "імпульс" подрібніть інгредієнти в густий соус, але так, щоб залишилися дрібні шматочки — це буде смачніше.
Крок 8
Якщо ви приготували соусу більше, ніж можна з'їсти за один раз, приберіть його в холодильник. Так він може зберігатися кілька днів.
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