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Млинці, фаршировані шинкою та сиром: просто, швидко і дуже смачно
Тетяна Ковальчук
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Млинці з начинкою — це чудовий вибір для тих, хто цінує простоту приготування і вишуканий смак.
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Млинці з шинкою та сиром — це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекусу. Вони також чудово підійдуть як для сімейного сніданку, так і для зустрічі несподіваних гостей, повідомляє"Вкусно сайт".
Інгредієнти
Для млинців:
- борошно — 200 г;
- молоко — 400 мл;
- яйця — 2 шт;
- сіль — ¼ ч.л.;
- цукор — 1 ст.л.;
- рослинна олія — 2 ст.л.
Для начинки:
- шинка — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- зелень за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування
Приготування млинців:
- У глибокій мисці з'єднайте борошно, сіль і цукор.
- Додайте яйця і трохи молока, добре перемішайте до однорідності.
- Поступово вливайте молоко, що залишилося, розмішуючи, щоб не було грудочок.
- Додайте рослинну олію і дайте тісту настоятися 15-20 хвилин.
- Розігрійте пательню і легко змастіть олією.
- Випікайте тонкі млинці з обох боків до золотистого кольору.
Приготування начинки:
- Шинку наріжте тонкими смужками або кубиками.
- Сир натріть на крупній тертці.
- Зелень дрібно порубайте.
Фарширування млинців:
- На кожен млинець викладіть шинку, потім сир і зелень.
- Згорніть млинці конвертом або рулетом.
Запікання та подавання:
- Викладіть фаршировані млинці на змащене олією деко, зверху змастіть їх олією і присипте шинкою, що залишилася, і тертим сиром.
- Запікайте в духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться.
- Готові млинці подавайте гарячими, прикрашені зеленню.
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