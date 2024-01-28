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Млинці, фаршировані шинкою та сиром: просто, швидко і дуже смачно

млинці, помідори, закуска, їжа, столові прибори
Фото: Say7 | Фаршировані млинці

Млинці з начинкою — це чудовий вибір для тих, хто цінує простоту приготування і вишуканий смак.

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Млинці з шинкою та сиром — це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекусу. Вони також чудово підійдуть як для сімейного сніданку, так і для зустрічі несподіваних гостей, повідомляє"Вкусно сайт".

Інгредієнти

Для млинців:

  • борошно — 200 г;
  • молоко — 400 мл;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — ¼ ч.л.;
  • цукор — 1 ст.л.;
  • рослинна олія — 2 ст.л.

Для начинки:

  • шинка — 200 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелень за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

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Приготування

Приготування млинців:

  1. У глибокій мисці з'єднайте борошно, сіль і цукор.
  2. Додайте яйця і трохи молока, добре перемішайте до однорідності.
  3. Поступово вливайте молоко, що залишилося, розмішуючи, щоб не було грудочок.
  4. Додайте рослинну олію і дайте тісту настоятися 15-20 хвилин.
  5. Розігрійте пательню і легко змастіть олією.
  6. Випікайте тонкі млинці з обох боків до золотистого кольору.

Приготування начинки:

  1. Шинку наріжте тонкими смужками або кубиками.
  2. Сир натріть на крупній тертці.
  3. Зелень дрібно порубайте.

Фарширування млинців:

  1. На кожен млинець викладіть шинку, потім сир і зелень.
  2. Згорніть млинці конвертом або рулетом.

Запікання та подавання:

  1. Викладіть фаршировані млинці на змащене олією деко, зверху змастіть їх олією і присипте шинкою, що залишилася, і тертим сиром.
  2. Запікайте в духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться.
  3. Готові млинці подавайте гарячими, прикрашені зеленню.

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