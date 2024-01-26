Як видалити віск із свічників-стаканчиків і для чого їх можна використовувати повторно

Часто свічки продаються в декоративних стаканчиках. Вони мають чудовий вигляд в інтер'єрі, але залишки воску з них важко видалити.

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Якщо ви швидко спалите свої улюблені ароматичні свічки, викидати скляні банки, або стаканчики, в яких часто продаються подібні свічки, здається марнотратством. На щастя, існує безліч варіантів переробки баночок для свічок. Але спочатку вам потрібно видалити віск із контейнера. Як це зробити, пише BHG.

Ви зрозумієте, що настав час попрощатися зі свічкою, коли на дні банки залишиться менше сантиметра воску. Запалювання свічки після цієї точки може пошкодити контейнер або навіть поверхню, на якій вона стоїть. Видаливши залишки воску, відполіруйте контейнер за допомогою наших порад з чищення, перш ніж повторно використовувати його в будинку.

Як видалити свічковий віск за допомогою гарячої води

Цей метод найкраще працює зі свічками з широкою шийкою. Помістіть відпрацьовану свічку на захисну поверхню, наприклад кухонний рушник або прихватку.

Закип'ятіть достатньо води, щоб наповнити банку зі свічкою, потім вилийте її в ємність, залишивши зверху трохи вільного місця. Вода розплавить свічковий віск, і він спливе на поверхню контейнера.

Дайте повністю охолонути, перш ніж видаляти віск. Викиньте його або збережіть для майбутніх проектів.

Ще один спосіб видалити залишки воску з банки зі свічкою — занурити банку в теплу воду. Встановіть зливну пробку і наповніть раковину теплою водою. Зніміть кришку, якщо вона є, і залиште відкриту банку зі свічкою в раковині на 30 хвилин. Вода вивільнить віск на дні контейнера, і його буде легко витягнути. Майте на увазі, що цей метод, швидше за все, призведе до видалення етикетки з банки.

Як очистити банку від воску в морозильній камері

Ще один надійний метод видалення воску зі свічки — заморожування, при якому віск стискається. Для початку помістіть банку з відпрацьованою свічкою в морозильну камеру на ніч. Вранці дістаньте ємність із морозилки і переверніть її догори дном — грудка воску має вискочити назовні. Якщо цього не відбувається, натисніть ложкою або ножем для масла на один кут воску, щоб підняти і видалити його.

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Як очистити банку від свічки в духовці

Цей метод дає змогу за потреби видалити віск одразу з кількох свічок. Почніть із розігріву духовки до 100 градусів.

Застеліть деко алюмінієвою фольгою і помістіть на неї свічки догори дном.

Помістіть деко в нагріту духовку. Уважно стежте за свічками; Приблизно за 15 хвилин віск має накопичуватися на фользі. На цьому етапі дістаньте деко з духовки, поставте його на жароміцну поверхню і дістаньте банки за допомогою прихватки.

Дайте кожній банці зі свічкою охолонути, перш ніж мити її теплою водою з милом. Щойно залишки воску висохнуть на деку, ви можете видалити їх з алюмінієвої фольги, щоб використовувати в майбутньому, або викинути разом з алюмінієвою фольгою.

Примітка редактора: цей метод працює тільки для скляних баночок для свічок без прикраси. Якщо на вашій банці є будь-які прикраси, як-от блискітки, паєтки або наклейки, які ви не можете видалити, спробуйте інший варіант очищення.

Як видалити віск за допомогою фена

Фен часто використовують для видалення свічкового воску з килима. Їх також можна використовувати для розм'якшення воску у відпрацьованій свічці та його видалення. Почніть з того, що візьміть свічку прихваткою. Увімкніть теплий фен і нагрійте ним віск свічки з боків і знизу. Щойно віск стане м'яким на дотик, підніміть або зішкребіть його з контейнера ножем для олії.

Після видалення воску з баночок для свічок вам, можливо, доведеться очистити залишки воску або сажу, що залишилися на склі. Для цього очистіть контейнер теплою водою, милом і губкою, а потім витріть насухо кухонним або паперовим рушником. Для видалення стійких відкладень використовуйте засіб для видалення клею. Щітка для пляшок також може стати в пригоді, якщо горлечко свічки занадто вузьке для вашої руки.

Як повторно використовувати залишки воску та контейнери від свічок

Ви можете зробити абсолютно нову свічку, просто використовуючи очищені банки і залишки воску. Змішайте шматочки воску (бажано зі схожим запахом і кольором) у посуді, придатному для використання в мікрохвильовій печі, і нагрівайте з кроком в одну хвилину, поки віск не розплавиться. Помістіть свіжий гніт у банку, або банки, і налийте в банку розплавлений віск, тримаючись за кінчик гніту. Дайте охолонути до кімнатної температури, перш ніж помістити нову свічку в холодильник на 10 хвилин.

Крім того, ви можете повторно використовувати банки для свічок як місце для зберігання канцелярського приладдя, аксесуарів для рукоділля або банного приладдя, як-от ватяні палички або гумки для волосся. Використовуйте великі скляні банки для свічок як квіткові горщики або вази для квітів.

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